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Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() ZEYTİNBURNU'nda göçükten yaralı olarak kurtulan 5 yaşındaki Ahmet Özdener Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ahmet, cerrahi servisinde gözlem altında tutuluyor. Zeytinburnu'nda...

Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()

ZEYTİNBURNU'nda göçükten yaralı olarak kurtulan 5 yaşındaki Ahmet Özdener Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ahmet, cerrahi servisinde gözlem altında tutuluyor.

Zeytinburnu'nda dün 7 katlı binanın göçmesi sırasında dedeleriyle birlikte orada bulunan Mehmet ve Ahmet Özdener adlı ikizlerden Mehmet Özdener olayda hayatını kaybetmişti. Ahmet Özdener ise yaralı olarak Samatya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet Özdener, ilerleyen saatlerde Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ahmet, hastanenin cerrahi servisinde gözlem altında tutulurken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren Mehmet Özdener ise Adli Tıp'ta yapılan incelmenin ardından memleketi Ordu'ya gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.

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