Göçükte ölen madenci için dua edildi

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında geçen 24 Temmuz'da meydana gelen göçükte ölen 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı için kömür ocağı önünde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında yerin 220 metre altında kömür üretimi sırasında meydana gelen göçükte maden işçisi Ramazan Zurnacı öldü. Kazadan 1 hafta sonra maden ocağı önünde ölen maden işçisi için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi. TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'nin de yer aldığı programda işçiler, ölen arkadaşları Ramazan Zurnacı için dua etti. Programın ardından madenciler ocağa inerek mesaiye devam etti.



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