Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Göçmenler için “Psikososyal Destek Merkezi” açıldı

İSTANBUL, () - Göçmenleri bilgilendirme ve insani destek sağlamak amacıyla kurulan Esenyurt Bilgilendirme Psikososyal Destek Merkezi hizmete açıldı. Esenyurt Belediyesi’nin, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı iş birliğiyle...

Göçmenler için “Psikososyal Destek Merkezi” açıldı

İSTANBUL, () - Göçmenleri bilgilendirme ve insani destek sağlamak amacıyla kurulan Esenyurt Bilgilendirme Psikososyal Destek Merkezi hizmete açıldı. Esenyurt Belediyesi’nin, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı iş birliğiyle faaliyete geçirdiği merkezin en önemli hedefinin ihtiyaç sahiplerinin merkezi bilmesi ve ulaşabilmesi olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden sonra İstanbul Esenyurt’ta da Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı iş birliğiyle kurulan merkezin açılış töreninde konuşan Vakıf Koordinatörü Ömer Kaya, Türkiye’de devletin eğitimden, sağlığa ve sosyal yardımlara birçok imkanının bulunduğunu dile getirdi. Kaya, “Bazı sebeplerle bazen bilgi eksikliği, bazen doküman eksikliği sebebiyle başta Suriyeliler olmak üzere diğer sığınmacılar da bu hizmetten faydalanamıyorlar. Merkezimizin önemli amaçlarından biri bu tür hizmetlere nasıl ulaşım sağlayabilirler, temel hak ve sorumluluklarda hangi noktada yardım alabilirler bunun bilgisini vermek” ifadelerini kullandı.

ECHO TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR

Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı’nın öncülüğünde İncirtepe Mahallesi’nde kurulan merkezin açılışı için düzenlenen törende Uluslararası vakfın koordinatörü Ömer Kaya, “Bugüne kadar hem Türkiye’nin farklı ilerinde hem de yurtdışında Somali’den Afganistan’a kadar birçok ülkede proje yürütüldü. Merkez Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) tarafından finanse ediliyor ve World Vision International ortaklığı ile yürütülüyor” bilgilerini verdi.

Ömer Kaya, ilçelerinde,ülkelerindeki iç savaş dolayısıyla göç eden çok sayıda Suriyelinin bulunması vesilesiyle Esenyurt’ta ofis kurduklarını belirtti.

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort