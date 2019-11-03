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Göçmenler, Çanakkale'de şehit atalarının mezarlarını ziyaret etti

ÇANAKKALE'ye gelen Suriye ve Iraklı göçmenler, şehitlikteki dedelerinin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum Programı, iç savaş, çatışma, terör gibi zorunlu nedenlerle Türkiye?ye göç etmek...

GENEL 02.11.2019, 17:14

ÇANAKKALE'ye gelen Suriye ve Iraklı göçmenler, şehitlikteki dedelerinin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.
Türk Kızılay Toplum Merkezleri Sosyal Uyum Programı, iç savaş, çatışma, terör gibi zorunlu nedenlerle Türkiye?ye göç etmek durumunda kalan göçmenleri, halka buluşturmak ve bütünleştirmek amacıyla farklı bir projeye imza attı. Toplum merkezlerinde kalan Suriyeli ve Irak uyruklu 50 kişi Çanakkale Savaşları'nda şehit düşen atalarının mezarlarını ziyaret etti. Ziyarete Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Çanakkale Şube Başkanı Ergin Sezen ve kamu kurum temsilcileri katıldı.
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, ?Bilindiği gibi 2011 yılından bu yana ülkemizde Suriyeli misafirler bulunmakta. Biz de Türk Kızılay olarak toplam 16 toplum merkezimizde Suriyeli misafirlerimize hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşları'nda şehit olduğunu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda da bu savaşlarla alakalı büyük hatıralar bulunduğunu keşfettik. Bir kısmını, 29 Ekim?de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliği'ne ziyarete getirdik. Duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik. Amacımız hem onların toplumumuzla olan uyumunu artırmak hem de büyük ailenin yani Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek? dedi.
Iraklı Ahmet Benne, ?Burada olmak benim için çok farklı bir duygu, Burada 104 yıl önce savaşan ecdadımız, atalarımız, din, dil, ırk demeden bizim için omuz omuza savaşmışlar. Biz refah ve huzur içinde yaşayalım diye. Bu paha biçilemez bir duygu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin? diye konuştu.
Suriyeli Gülsüm Şerif de, ?Şehit dedelerimizin mezarını ziyaret ettiğim için çok heyecanlı ve mutluyum? dedi. Tarihi Gelibolu Yarımadası?nda şehitlikleri ve savaş alanlarını gezen Suriye ve Iraklılar, Çanakkale Şehitler Abidesi?ndeki temsili şehit mezarlarını ziyaret etti. Karanfil bırakıp, dua etti.

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