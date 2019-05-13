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Göçmen kuşlar için 'kuş köyü' inşa ettiler

MARDİN'de, toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırlayan öğrenciler, göçmen kuşların güzergahına Osmanlı dönemindeki modelleri örnek aldıkları 'kuş köyü' inşa etti. Artuklu Anadolu İmam...

Göçmen kuşlar için 'kuş köyü' inşa ettiler
MARDİN'de, toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırlayan öğrenciler, göçmen kuşların güzergahına Osmanlı dönemindeki modelleri örnek aldıkları 'kuş köyü' inşa etti.
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri göçmen kuşların geçiş güzergahında olan merkeze bağlı Ortaköy’deki İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile birlikte okul duvarına kendi yaptırdıkları kuş evleri ile 'kuş köyü' inşa etti. Öğrencilerin hayvan sevgisini ve merhamet duygusunu arttırmak maksatlı öğrencilerin hayata geçirdiği 'kuş köyü' projesi ile Mardin’de bir ilke imza attı. Proje kapsamında önce öğrencilere doğal yaşam ve çevre bilinci ile ilgili bilgilendirme yapılarak kuş evlerini birlikte yapan öğrenciler arasında kardeşlik duygusu pekiştirildi. Lise öğrencilerinin beraberinde getirdikleri tahta maketlerle önce kuş evleri tasarlandı. Daha sonra farklı modellerde yapılan kuş evleri yine öğrenciler tarafından farklı renklere boyandı.
OSMANLI DÖNEMİNDEKİ MODELLER ÖRNEK ALINDI
Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali Gümüş, akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri öğrencilerin önemsediklerini söyledi. Kuş evlerinin yapımı sırasında öğrencilerin dayanışma sergilediğini anlatan Gümüş, göçmen kuşlara yuva yapmanın sevincini birlikte yaşadıklarını aktardı. Gümüş, "Öğrencilerin hazırladığı 'Kuş evi' projesi ile ecdadın yolunda gitmeyi hedeflediler. Göçmen kuşlarının bakımı ve hastalığı için vakıflar kuran bir medeniyettin torunları olarak öğrencilerimiz Türkiye'deki diğer okullara örnek olma adına bir proje geliştirdi. Bizler de onlara destek verdik. Öğrencimiz kuşlar için kendileri kuş evi yaparak astılar. Bu duyarlılığın daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması lazım" dedi.
Göçmen kuşların güzergahında olduğu için özellikle Ortaköy'ün seçildiğini dikkat dikkat çeken Gümüş, kuş evlerini, okul çevresinde bulunan ağaçlara ve uygun yerlere yerleştirdiklerini kaydetti. Okul müdürü Gümüş, öğrencilerin, toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladıkları proje ile kuş evlerini, Osmanlı dönemindeki modelleri örnek alarak hayata geçirdiklerini ifade etti.
Projede yer alan Suda Naz Öncel ise "Göçmen kuşların Mardin'de verdikleri molalarını kolaylaştırmak ve çeşitliliği korumak adına beraber kuş yuvaları yapmayı öğrendik. Daha sonra duvara ağaç resmi çizdik. Avuçlarımızın içini boyayarak ellerimizi duvarlara bastık. Çok keyifli vakit geçirdik ve Ortaköy'deki öğrenci arkadaşlarımızla çok eğlendik. Bu işte parmağı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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