Göcek'te tekneler Atatürk anısına yarışıyor

İZMİR, () - GÖCEK Yat Kulübü'nün (GYK) düzenlediği Atatürk’ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Yarış Haftası, özel rotalarıyla Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşuyor. Şarık Tara, Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası yarış haftası Göcek'te başladı. 38 teknenin katıldığı dört gün sürecek yarışlarda altı ayrı rotada tekneler yelken basacak. Çok sayıda yabancı ülkeden de yelkencinin katıldığı yarışların ilk günün uygun rüzgarlarda, heyecanlı bir mücadeleyle başladı. Göcek Yat Kulübü tarafından düzenlenen Doğuş Grubu'nun sponsor olduğu yarışmalarla ilgili GYK Başkanı ve yarışların Komodoru Göker Tuncay şunları söyledi:

"18. kez düzenlediğimiz yarışmaya ilgi yüksek oldu. Son yıllarda özellikle yabancı yelkenciler yarışmamızı takvimlerine ekliyor. Kulübümüz her yıl iki kez , 19 mayıs ve 10 kasım haftalarında ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına iki önemli etkinlik gerçekleştiriyor. Bu olağanüstü coğrafyanın korunması, yelkencilerin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. 2017 Sezon öncesinde 19 mayıs haftasında Atatürk'e armağan ettiğimiz yarışların ilk gününde zevkli ve heyecanlı mücadele oldu. Yelken haftasının tüm geliri, Göcek ve çevre bölgelerimizde yelken sporunu yaygınlaştırmak, bu anlamda eğitim verebilmek ve bu eğitimlerin özellikle ekonomik yetersizlik içerisinde bulunan genç ve çocuklarımıza ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kullanılıyoruz."

'TURİZME HAREKET GETİRİYOR'

Yarışmalara bu yıl Almanya, İngiltere, Avustralya, Rusya, Ukranya, İspanya, Portekiz ve Şili'den ekipler katılıyor. Yarışmalara ev sahipliği yapan D-Marin Göcek Genel Müdürü Onur Ugan sezon öncesinde bu tip yarışmalarla turizm sektörüne hareket getirmekten mutlu olduklarını belirterek “38 teknede 350 yarışmacıyı ağırlıyoruz. Aileler ve yelken severlerle birlikte etkinliğe katılanların sayısı iki katına ulaşıyor. Bu yarışlar Türkiye ve Göcek'in tanıtımı için önemli" dedi.



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