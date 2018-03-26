Göcek'te ot yemekleri festivali

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından 2'nci kez düzenlenen ot festivalinde, yöresel otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivalde, yörede yetişen otlar tanıtılıp, bu otlardan yapılan yemekler beğeniye sunuldu. CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Fethiye Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akif Arıcan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yüzlerce kişi festivale katıldı. Festivalde 3 kategoride, yöresel otlarla hazırlanan yiyecek yarışması da düzenlendi. Tatlı, önceden hazırlanan ve stantlarda sunulan yemekler ile festival alanda yapılan yemekler olmak üzere, 3 kategoride lezzetler yarıştı. Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği üyeleri yarışmada jüri üyesi oldu.

Tatlılar dalında 'Ispanaklı şerbetli tatlı' ile Suna Adak birinci, 'maydanozlu naneli tatlı' ile Göcek Hayvan Dostları ikinci, 'irmikli haşhaşlı tatlı' ile Hasibe Parça üçüncü seçildi.

Stantlarda satılan yöresel ot yemekleri dalında 'hardal otu ekşilemesi' ile Ender Mutlu birinci, 'sıkma patlıcan yemeği' ile Habibe Kök ikinci, 'karışık ot kavurması' ile de Vijdan Yüksek üçüncü oldu.

Festival alanında yapılan yemekler kategorisinde ise 'patlıcanlı kiriş' ile Doğukan Yavuz birinci, 'meneviş kavurması' ile Çiğdem Tombak ikinci, 'yöresel otlu içli köfte' ile de Yeşim Öztekin üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya verildi.

Kurulan stantlarda kadınlar hem yaptıkları yemekleri sergiledi hem de sergilerde satışa sunulan yemeklerden elde edilen gelir ile Göcek Temiz Deniz İlkokul ve Ortaokulu ile sokak hayvanlarına bağış yapıldı. Etkinlikte şef aşçı Cumali Kızılaslan ve arkadaşları tarafından yapılan ebegümeci çorbası ve diğer ot yemekleri, konuklara ikram edildi. Yöresel yemekleri ilk kez yiyen vatandaşlar, aromalarını çok farklı ve lezzetli bulduklarını dile getirdi. Yöresel ot yemeklerinin yanı sıra yöresel oyunlar da etkinliğe renk kattı.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, her yıl mart ayının son haftası festivali düzenleyeceklerini belirterek, "Bizim buradaki birinci amacımız çocuklarımıza bu geleneği aşılamak. Yöremizde atalarımızdan gelen bu güzel geleneği yaşamayı ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Geçen yıla oranla, bu yıl katılım çok fazla. Önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine inanıyorum. Yurdumuz çeşitli yerlerinden bugün buraya gelenler var. Yöresel yiyeceklerimizin tadına ilk kez bakan var. Birçok kişiden olumlu dönüşler aldık. Bu yıl ilk gün otları toplanmasını, ikinci gün ise yemeklerin yapımı ve sergilenmesini gerçekleştirdik. Genç neslin yörelerinde yetişen otları tanımasını istiyoruz. Evinde kaşık yapan, patik ören ve bir zanaat ile uğraşan kişilerin de emeklerini pazarlayabilecekleri bir ortam sağlamak istiyoruz. Katılım umduğumuzdan çok daha iyi oldu. Önümüzdeki yıllarda bu katlanarak devam edecek" dedi.



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