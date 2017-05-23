Göcek'te ev ve işyerlerini soyan şüpheli ayakkabısı ele verdi

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak giydiği ayakkabıdan belirlenen 32 yaşındaki Selim G., gözaltına alındı.Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir süredir ev ve işyerlerinden hırsızlık yapılması üzerine harekete geçti. Özellikle son 10 gündür süren hırsızlıklar, Göcek halkını bıktırdı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan titiz incelemede, hırsızın eldiven ve maske taktığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma, hırsızın kullandığı ayakkabıdan giyenleri takibe alındı. Jandarma, bu ayakkabıyı giyen şüpheli Selim G.'nin ifadesine başvurdu. Selim G.'nin evinde ve aracında yapılan aramada, hırsızlık yapılan yerlerden çalınmış eşyalar bulundu. Hırsızlık zanlısının işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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