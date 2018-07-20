Göcek Hudut Kapısı hizmete açıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, mavi turun en önemli merkezlerinden Göcek Mahallesi'nde 1984 yılından bu yana gündeme getirilen fakat bir türlü açılamayan Deniz Hudut Kapısı hizmete sunuldu. Göcek'e deniz yoluyla gelen turistlerin, resmi işlemlerinin tümünü hudut kapısında tamamlayabileceği belirtildi.

Göcek Mahallesi'nde 1100'ü karada, 300'ü denizde olmak üzere toplam 1400 yat bağlama kapasiteli, kapalı körfez olma özelliğiyle de dünyanın en önemli yat turizmi merkezlerinden olan Göcek Yat Limanı'nda, Deniz Hudut Kapısı açıldı. Göcek Limanı'ndan giriş- çıkış yapacak deniz araçları ile vatandaşların pasaport-gümrük işlemlerinin yapılacağı hudut kapısında, Göcek Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinde toplam 35 personel 24 saat koordineli bir şekilde hizmet verecek. Göcek Yat Limanı'nda açılan Deniz Hudut Kapısı'nın çalışanlarını ziyaret eden

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner başarı diledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Zeren ve Göcek Liman Başkanı Altuğ Kurban'ı ziyaret eden Fethiye Kaymakamı Şahiner, "Göcek, yat turizminin çok yoğun olduğu bir yer. Yurt dışı girişlerinden hudut kapısı çok önemli. Sayın bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda, alınan 'olur' gereği hudut kapısı faaliyete başladı. Bundan sonra bölgede yat turizmi daha çok hızlanacak. Bölgemizin çok önemli bir ihtiyacı idi. Bu ihtiyaç bugün itibariyle giderildi. Gerekli görevlendirmeleri yaptık. Gümrük Muhafaza ekibi eksiğimizi giderdik. Fethiyemize hayırlı olsun. Bir hudut kapısında olması gereken mal müdürlüğü, gümrük muhafaza müdürlüğü olacak. Polis arkadaşlarımız da liman müdürlüğüyle koordineli bir şekilde olacak. Tüm giriş çıkışlar yapılabilecek" diye konuştu.



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