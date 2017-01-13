Göç yolundaki ördekler için Kars Çayı kenarına yem bırakıldı

KARS, () - SICAK ülkelere gitmek için göç yolundaki ördeklerin 'mola' verdiği Kars Çayı buz tutunca, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yem bıraktı.

Kars Çayı'nın buz tutmayan bölümünde görüntülenen yeşilbaş ördekler, burada güç topladıktan sonra yeniden gök kervanına katılıyor. Ördeklerin göç mevsiminde olduklarına dikkat çeken Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Murat Doğanay şunları söyledi:

"Yeşil başlı ördekler av hayvanlarıdır. Göç mevsimi başladı. Ördekler buz tutmamış, buzu çözülmüş yerlerde geçici beslenme yapmak için iniyorlar. Şu anda Kars Çayı'nın buz tutan bölgeleri dışında olan yerlere inen ördekler besleniyor. Bizler de Orman ve Su İşleri Müdürlüğü olarak yeşilbaş ördeklere yem takviyesi yaparak ağır geçen kış şartlarında doğada sağlıklı kalabilmeleri, zayiat vermeden göçlerine devam etmelerini sağlamış olacağız. Bu sayede yaban hayvanlarının doğadaki zorlu yolculuğuna eşlik etmiş oluyoruz."

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