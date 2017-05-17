Göç sorununu araştıran CHP'li Aydın: Suriyeliler, sisteme uyumlu hale getirilmeli

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, kentte yaşanan göç sorununu incelemek üzere beraberindeki heyetle geldiği Mersin'de, stratejik planlar yapılarak Suriyelilerin sisteme uyumlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İl Göçmen ve Mülteci Komisyonu ile birlikte saha çalışmalarına başlayan Aydın, Yazar Güler Buğday ile birlikte CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Aydın, Mersin'den başlamak üzere heyet olarak Adana, Hatay ve Gaziantep'te incelemeler yapacaklarını, mahalle, ev ve derneklerde çalışma yürüteceklerini açıkladı.

İktidarın Suriyelilere para yardımları dışında fazla bir şey yapmadığını öne süren Aydın, "Toptancı bir bakışla, 'Suriyeliler geldi şiddet ve çatışma başladı' deyip Suriyelileri reddedemeyiz, ya da 'gelsinler ne istiyorlarsa verelim' de diyemeyiz. Bunun yöntemini bulmak zorundayız. Kültürel anlamda çok büyük çatışmalar oluyor. Yerel halk açısından sorunlar oluyor. Biliyorsunuz işsizlik rakam rakamları açıklandı. Halk iş bulamayınca fatura gelen Suriyelilere kesilmeye başladı. Fiziki çatışmalar başladı. 'Ailemizden kıza baktın, bakmadın' gibi sebeplerle sorunlar yaşandı. Bizde mahallelere, derneklere, Suriyeli ailelerin yaşadığı evlere gidip inceleme yapacağız" dedi.

ÇATIŞMA SÜRECİ VAR

Son 5-6 yıldır Türkiye'de insanların 3.5 milyona yakın göçmenle yaşadığı ve önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından birinin Suriyeli sorunu olacağını kaydeden Aydın, "Suriyelilerin yerel halkla yaşadığı bir çatışma süreci var, münferit olaylar yaşanıyor. Bir eylem planımız yok. İçişleri Bakanının ifadesine göre 25 milyar dolar bir para harcanmış yardım için ama sonuç olarak bunun günü kurtarma, kısa vadeli çözümler olduğu aşikar. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar yapıp onları sistemimize nasıl kazandırır, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak uyumla devam edebileceğimiz bir sürece getirmenin çözümlerini bulmak zorundayız" diye konuştu.

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