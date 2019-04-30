Göbeklitepe motifli defler ilgi görüyor

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da 47 yıldır def imalatı yapan Mustafa Yerlikaya, 2019 yılının turizmde Göbeklitepe yılı olması nedeniyle ürünlerine Göbeklitepe motiflerini işliyor. Turistleri yoğun ilgi gösterdiği Göbeklitepe motifli defler, 25 ile 40 liradan satışa sunuluyor.

Balıklıgöl yerleşkesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da 47 yıldır def imalatı yapan Mustafa Yerlikaya, 'tarihin sıfır noktası' olarak gösterilen Göbeklitepe’nin figürlerini deflere işliyor. Yerlikaya, def imalatını çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, deflere yaptığı işlemelerde başta Göbeklitepe figürleri olmak üzere vatandaşlardan gelen özel tasarımları kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2019 yılının turizmde ‘Göbeklitepe yılı’ ilan edilmesi üzerine deflere Göbeklitepe motiflerini işlemeye başladığını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

“Ben 60 yaşındayım. Yaklaşık 47 yıldır bu işle uğraşıyorum. Def, kürk, yelek ve kırlent gibi işler yapıyorum. İşimi seviyorum. Göbeklitepe figürlerini, desenlerini, yazılarını deflere işliyorum. Deflere farklı desenler de işliyorum. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edildi. Biz de bunun için figürlemeleri deflere işliyoruz, yazıyoruz. Deflere işlenen Göbeklitepe figürleri turistler tarafından ilgi görüyor. Yaklaşık 12 bin yıl önce taşlar üzerine çizilen aslan figürlerini bu deflere işliyoruz. Deflerin fiyatları figür ve boyutlarına göre değişiklik gösteriyor. Küçük defler 25, orta boyu defler 35, büyük defleri ise 40 TL'ye veriyoruz."



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