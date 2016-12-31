GMİS Genel Sekreteri, beyin kanamasından öldü

GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, vücudunda uyuşma ve his kaybı şikayetiyle 4 gün önce rahatsızlanarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Hakkı Arslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Arslan, gece saatlerinde hayatını kaybetti.46 yaşındaki Hülya Arslan, geçen 1 Eylül'de kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Hakkı Arslan'ı tabancayla 3 el ateş edilerek yaralanmıştı. Bacakları ve kalçasından yaralanan Hakkı Arslan, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedaviden sonra taburcu edildi. Hülya Arslan, suç vasfının değişme ihtimali, kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, iki taraf birbirlerinden şikayetçi olmuştu.