Global Run Bodrum, İrem Derici ile konseri ile başladı (2)

İYİLİK İÇİN KOŞANLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Global Yatırım Holding tarafından, Global Ports Holding'in sponsorluğunda Bodrum Cruise Port'un evsahipliğinde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen 'Global Run Bodrum' sabah saatlerinde 1000'i aşkın sporcunun katılımı ile yapıldı. Yarışlar kapsamında ilk olarak, sağlıklı bireylerin engelli bireylere rehber olduğu, bedensel engelli ve görme engelli sporcular için start verildi. Engelli koşu startının ardından atletler ve iyilik için koşanlar 10 km'lik yarış için toplu start verildi. Yarışa katılan bazı vatandaşlar, bebek arabasındaki çocukları ile birlikte yarıştı. Bazıları da bebeklerini kucaklarına alarak yarıştı. 5 km'lik yarışın startının verilmesi ile de Global Run Bodrum için hazırlanan parkurda katılımcılar iyilik için koştu. Yarışları tamamlayan tüm sporculara madalya verildi. Sporculara bitirme madalyalarını Eski Federasyon Başkanı Semra Aksu verdi. Tüm yarışların tamamlanmasının ardından çocukların spora teşvik edilmesi için düzenlenen 'Minik Adımlar' yarışları yapıldı. Yaş gruplarına start alan çocukların bazıları geride kalınca göz yaşlarını tutamadı. Ağlayan çocuklar kendilerini teselli eden anne ve babaları ile birlikte yarışı tamamladı. 10 km'lik yarışlarında genel klasmanda ferdi olarak yarışan Kenyalı Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo birinci, Kimutai Kiplimo ikinci, Fas'lı Youssef Ben Hadi üçüncü oldu. Kadınlarda ise ferdi olarak yarışan Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli birinci, Sheila Jepkosgei Chesang ikinci, Türk sporcu Remziye Temel üçüncü oldu. 5 km yarışlarında ise erkekler genel klasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Külübü sporcusu Alper Demir birinci, Galatasaray Spor Kulübü Sporcusu Aykut Taşdemir ikinci, Etiyopyalı sporcu Fetene Alemu Regasa üçüncülüğü elde etti. Kadınlar genel klasmanda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Sebahat Akpınar birinci, Tokat Anadolu Gençlik Spor Kulübü sporcusu Rahime Tekin ikinci, Şölenspor Kulübü sporcusu Semra Karaaslan üçüncü oldu. 10 km yarışında yaş gruplarına göre verilen ödüllerde 18-29 yaş arası Ömer Oklu, kadınlarda Dilan Atak, 30-39 yaş erkeklerde Ersin Kurşunoğlu, kadınlarda Benhür Öncel, 40-49 yaş arası erkeklerde Ahmet Bayram, kadınlarda Selma Akgün, 50-59 yaş arası erkeklerde Abdullah Yavuz Ertekin, kadınlarda Fatma Anter, 60 yaş üstü erkeklerde Necdet Kökçü, kadınlarda Eileen Aydınlar birincilikle ipi göğüsleyen isimler oldu. Sporculara madalya ve kupaları, organizasyon komitesi ve Global Yatırım Holding yetkilileri tarafından verdi. Minik Adımlar yarışında katılan tüm çocuklara da madalya verildi. Engelli koşuya katılan tüm sporculara da madalya verildi. Ödül törenlerinin tamamlanmasıyla da Global Run Bodrum yarışa katılan tüm sporcuların göğüs numaraları ile katıldıkları çekiliş gerçekleştirildi. Çekilişle 2 sporcuya İphone X ve sponsorlar tarafından verilen çeşitli ödüller verildi. Global Run Bodrum yarışlarının gelecek yıl 'yarı maraton' ve 'ultra maraton' eklenmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), ()



FOTOĞRAFLI