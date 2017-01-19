Gizli tanık; Akın İpek düğün takılarını Gülen'e götürdü

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğu belirtilen, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında yer aldığı 14 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 ila 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşadamı Akın İpek'in, evlendiğinde takılan takıları, Fethullah Gülen'e götürüp verdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni bir numaralı sanık Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırladığı iddianame İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yargı ile emniyetteki sorumlulardan oluşan ve 'hususi' denilen kişilere, haftalık 25 bin lira ödeme yaptığı belirtildi. İiddianamede ayrıca, 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın örgütün yapısıyla ilgili aktardığı bilgilere de yer verilirken, örgüt içerisinde geniş yetkilere sahip Arama Tarama Mesulleri'nin (ATM) örgüt mensuplarının tamamından sorumlu olduğu, güvenlik birimlerinin FETÖ'ye yönelik düzenledikleri operasyonlarda örgütü zor durumda bırakabilecek hususların kontrollerini gerçekleştirdiği, kontrolünü yaptığı kişiyi ceza olarak doğu illerine veya Afrika ülkelerine atama yetkisine sahip oldukları vurguladı.

'ALLAH SANA DAĞLARDAN ALTIN NASİP ETSİN' DUASI

İddianamade, 'Yeğen 'kod adlı gizli tanığın şu ifadeleri yer aldı:

"Hizmet hareketimiz maddi sıkıntıya girdiği dönemde, yeni evlenen Akın İpek, düğünde kendisine takılan altınları hocamıza götürüp 'Alın hocam bunu hizmetimizde sıkıntı içerisinde olan yerlerde kullanın' demiştir. Hocamız da altını alarak Akın İpek'e 'Allah da sana dağlardan altınlar nasip etsin' diyerek dua etmiştir. Bu duanın ardından, örgüt içerisinde altın madeni açan kişilerin, Fethullah Gülen'in duası sayesinde altın buldukları söylenerek bir algı oluşturuldu."

ARAMA TARAMA MESULLERİ (ATM)

Örgüt içerisinde Arama Tarama Mesulleri (ATM) görevlileri bulunduğunu, bu kişilerin çok gizli olduğunu, bilgisayar, dijital ve elektronikten üst düzey seviyede bilgisi olan kişiler olduğunu da belirten 'Yeğen' kod adlı gizli tanık şöyle devam etti:

"Bu görevliler direk olarak örgüt lideri Fethullah Gülen'e bağlıdırlar. FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde çok etkili kişilerdir. Örgüt üyelerinin tayinlerini çıkartılmasına ve cezalandırılmasına kadar büyük yetkileri vardır. Örgüt içerisinde bu kişilere güvenlikçi ve teknik personel gözü ile bakılır. Üyelerin bilgisayarında, örgüte yapılacak bir operasyon esnasında zor durumda bırakabilecek bir durum olup olmadığının kontrolünü yapar, eğer var ise siler. Kontrolünü yaptığını kişiye ceza olarak, doğu illerine ya da Afrika ülkelerine tayinini çıkartma yetkisine sahiptir."

GÜLENE BAĞLI 'HUSUSİLER'

Türkiye emniyet imamının formalite gereği Türkiye abisine bağlı olduğunu ancak arka planda direkt örgüt lideri Fethullah Gülen'e bağlı olduğunu, örgüt içindeki 'hususi'lerin kendi aralarında 4 gruba ayrıldığını söyleyen gizli tanık şöyle devam etti:

"Emniyet içerisinde ne kadar birim varsa o kadar birim imamı vardır. Emniyet içerisindeki birim imamları birbirlerini tanırlar. Birim imamları görev ve sorumlulukları yönünden emniyet il imamına bağlıdırlar. TSK içerisinde ise hususiler; Kara Kuvvetleri imamı, Hava Kuvvetleri imamı, Deniz Kuvvetleri imamı, Jandarma imamı ve Sahil Güvenlik imamı olmak üzere guruplara ayrılırlar, birbirlerini tanırlar, haftalık toplantı yaparlar. Adliye içerisinde de 'hakimler imamı, savcılar imamı, katipler imamı ve avukatlar imamı' olmak üzere guruplara ayrılırlar. Cezaevleri adliye imamlarına bağlıdırlar, katiplere ayrı bir önem verilir. Sebebi örgüt içerisinde bulunmayan hakim ve savcıların alabilecekleri olumsuz kararlarda (arama veya yakalama gibi) bu kararları örgüte sızdırmaları istenmekte olduğundan dolayıdır. Hususileri takip eden kişiler hiçbir zaman kendilerini deşifre etmezler, çok gizlidirler. Hususiler, örgüt lideri Fetullah Gülen'in bizzat takip ettiği ve ilgilendiği konuların başında gelir. Bu kişilere haftata 25 bin lira ödeme yapılır. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in 'Örgüt içerisinde mali bir kriz yaşansa bile hususilerin ödemelerini asla aksatmayacaksınız, gerekirse evinizi ve arabanızı satıp hususilerin ödemesini yapacaksınız' dediği bilinmektedir."

KADİR GECESİ ÖRGÜT İÇİN PARA DEMEK

Himmet mevsimiNİN genellikle Ramazan ayı içerisine denk getirildiğini kaydeden gizli tanık, "Özellikle kadir gecesi örgüt için çok önem arz etmektedir. Bu gecede örgüt lideri Fetullah Gülen'in kasetleri ve videoları izlettirilir. Bu suretle insanların dini duyguları ön plana çıkartılır. Bu gecede belirlenen himmet rakamlarının Allah'a 1 verirseniz Allah da size 1000 verir şeklinde söylenerek mütevellilerin daha fazla himmet vermesi sağlanır" dedi.

OKULLARIN İMAMI YEĞEN GÜLEN

FETÖ/PDY terör örgütünün tüm Türkiye'de bulunan örgütün okullarının imamının Mehmet Mezher Gülen olduğunu belirten Yeğen kod adlı gizli tanık şöyle devam etti:

"Mehmet Mezher Gülen örgüt Lideri Fetullah Gülen'in ölen kardeşi Seyfullah (Sıbgatullah) Gülen'in oğludur. Örgüte bağlı tüm okulların denetimini yapar. Örgüte bağlı tüm bölge okul imamları Mehmet Mezher Gülen'e bağlıdır. Türkiye çapında tüm Alevi vatandaşlarımızın faaliyetlerini takip edip bir rapor hazırlayan kişi ise Ömer Mustafa Aytekin. Ömer Mustafa Aytekin aynı zamanda FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde Türkiye diyalog imamıdır. Daha önce Arjantin imamlığı görevini yürütmüş, bu görevinden rahatsızlığı sebebiyle Türkiye'ye gelerek diyalog imamı olmuştur. Yabancı ülkelerden ülkemize gelen ve örgüt ile bir bağı olan yabancı din görevlilerini diyalog imamı olarak Ömer Mustafa Aytekin karşılar."

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