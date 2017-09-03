Gizli hazine Küçükköy'ü ortaya çıkardılar

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesinde, bir grup gönüllü, Küçükköy Sosyal Girişimcilik Projesi'ni uygulamaya koyarken, eski adı 'Yeniçarohori' olan Küçükköy Mahallesi'ndeki tarihi binaları restore edip, butik otel, kafe, sanat galerisi yapıp turizme açtı. Mahalleyi ziyaret eden Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, bölgeyi gizli kalmış bir hazine olarak niteleyip, kendine özgü tarihi ve kültürel mekanları bulunan mahallenin korunması, tanıtımının yapılması, turizmde hakettiği yeri alması için özel bir önem gösterdiklerini söyledi.Midilli Adası'nın kontrolünü sağlamak için, Fatih Sultan Mehmet'in emriyle, 1462 yılında yeniçerilerin iskan edilmesiyle kurulan Ayvalık'a 8 kilometre uzaklıktaki Küçükköy Mahallesi, günümüzde çoğu kendi kaderine terkedilmiş tarihi taş evleri, kültürel zenginlikleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen, Küçükköy'ün yok olup gitmesine izin vermek istemeyen bir grup gönüllü, geçtiğimiz yıllarda Küçükköy Sosyal Girişimcilik Projesi'ni uygulamaya geçirdi. Mimarından mühendisine, esnafından grafikerine, sanayicisinden öğretmenine, Küçükköy'ün turizme açılması için el birliğiyle çalıştı. Gönüllüler, tarihi taş evleri, ahşap karkaslar arasında kırmızı tuğla ve taşlar ile örülmüş duvarları olan evleri, sokak çıkmaları, ahşap kapıları ve cumbaları gerçeğe uygun, bazı yerlerde onarımlarla, bazı yerlerde değiştirmeyle elden geçirirken, kimisini butik otel, kimisini kafeterya, kimisi de sanat galerisine dönüştürüldü.Yapılan değişikliklerden sonra, Türkiye'nin gizli kalmış, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen, tarihsel kültürel ve mimari hazine olan Küçükköy, kendisini keşfedecek gezginleri beklerken, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Yeniçarohori'yi ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar hakında bilgi edinen Yazıcı, kaybolmaya yüz tutan kültürel zenginliklerin yeniden ortaya çıkarılması, eski köy dokusunun korunması ve yaşatılması amacı ile birçok yapının restore edilerek ve cephe düzenlemeleri ile bölge halkının hizmetine sunulduğunu, tarihi ve kültürel mekanların bulunduğu mahallelerin korunmasına özel bir önem verdiklerini vurguladı. Vali Yazıcı, şöyle dedi:"Günümüzde turizm sadece kitle turizmi değil. İnsanlar gittikleri yerlerin yemekleriyle, kültürüyle, tanışmak istiyor. Ortaya konulan bu modelle, bu projeyle, elimizde büyük bir hazine olan Küçükköy'ün tüm zenginlikleri dünya ile buluşacak. Ayvalık evleri ve sokakları hak ettiği özgün kimliğine kavuşacak ve Küçükköy Mahallesi çekim merkezi haline gelecektir. Tarihi eserlerimize bir fonksiyon verilerek turizme ve ekonomiye kazandırılacak. Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Balıkesir, eşsiz doğal güzellikleri, tarihsel dokusu ve kültürel zenginlikleri, bereketli toprakları, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi, konuksever insanları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, turizmin çeşitlendirilmesi, çoğaltılması ilimize değer katacaktır. Balıkesir'in turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması yönünde önemli adımlar atılmış, Balıkesir'i ülke turizmi içinde de farklı ve nitelikli bir konum kazandırarak turizm sektöründe marka yapmak amacıyla Valilik olarak her türlü gayreti göstermekteyiz."YENİÇAROHORİ'NİN TARİHİYeniçarohori, 1462'de Midilli Adası'nın kontrolünü sağlamak için Fatih Sultan Mehmet'in isteği ile yeniçerilerin obalarını kurup yerleştikleri bir köy olarak kuruldu. Midilli'ye oldukça yakın bir konumu olan Yeniçarohori'de yerleşen yeniçeriler adayı ele geçirip kontrolü sağlayana kadar bir süre burada yaşadı. Uzun yıllar sonra bölgeye yerleşen Rumlar ise, buraya yeniçeri evi, yeniçeri köyü anlamına gelen yeniçarohori, adını verdi. 1924'teki mübadele ile köyü boşaltan Rumlar'ın ardından 1900'lerin başlarında şimdiki Karadağ bölgesinden gelip yerleşen Boşnaklar halen köyün yerlilerini oluşturuyor.

FOTOĞRAFLI