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'Gizli cennet' Yerköprü Şelalesi, turizme açılıyor

KONYA'nın Hadim ilçesindeki Göksü Nehri yatağında bulunan, eşsiz doğal güzelliğiyle kentin 'gizli kalmış' cennetlerinden biri olarak değerlendirilen Yerköprü Şelalesi, 20 milyonluk yatırımla turizme açılıyor. Hadım ilçesinden...

'Gizli cennet' Yerköprü Şelalesi, turizme açılıyor
KONYA'nın Hadim ilçesindeki Göksü Nehri yatağında bulunan, eşsiz doğal güzelliğiyle kentin 'gizli kalmış' cennetlerinden biri olarak değerlendirilen Yerköprü Şelalesi, 20 milyonluk yatırımla turizme açılıyor.
Hadım ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksü Nehri yatağındaki Yerköprü Şelalesi, doğal güzelliğiyle büyülüyor. Şelale, Karasu Çayı'nın, yaklaşık 25 metre yüksekliğinde alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun erimesi sonucu oluşan doğal bir köprüden, Göksü Nehri'ne döküldüğü bölgede bulunuyor. Karasu Çayı'nın suyu yıl boyunca aynı kaldığı için, köprü üzerindeki bitki örtüsüne hiçbir zarar gelmiyor.
​Yerköprü Şelalesi'nde kayalıklarda gezinti sırasında düşme nedeniyle ölümler de yaşanıyor. Bu nedenle de Konya Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin uğrak yeri olan bu eşsiz güzelliğin hem  turizme kazandırılması, hem de tehlikeli alanlarda önlem alınması için şelale çevresinde düzenleme çalışmasını sürdürüyor.
Hadim Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Hadimioğlu, şelalenin turizme kazandırılması için 20 milyonluk yatırım yapıldığını belirtti. Şelalenin, suyunu yeraltı kaynağından temin ettiğini ifade eden Hadimioğlu, şunları söyledi: 
''Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. Yerköprü denilmesinin manası da budur. Göksu Nehri kurusa bile bu şelale asla kurumaz. Buranın turizme açılması için de çevre düzenlemesi, piknik alanları, seyir terası yapıldı. Ayrıca bungalov evler ile karşı geçiş için bir köprü yapılacak. ''
Hadimioğlu, şelalede daha önce sık sık boğulma olaylarının meydana geldiğini, yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarıyla da bunun engelleneceğini kaydetti. 
Şelaleyi gezmeye gelen Abidin Çatal ,''Karaman'dan geldik. Ülkemizde Manavgat ve Düden Şelalesi biliniyor; ama Konya'daki Yerköprü Şelalesi de görülmeye değer güzel bir şelaledir. Herkesin gezip görmesi gerekir. Fotoğraf için de mükemmel bir yer.'' dedi.
Emrullah Andaç da, daha önce sık sık boğulanların olduğunu ve şu an önlem alınmaya başladığını belirterek, ''Bizlere büyüklerimiz, şelale çok can aldığı için yıllar önce can kaybı yaşanmaması için canlı koyun atıldığını anlatmışlardı. Şimdilerde boğulma olayı azaldı. Burası doğa güzelliğiyle görülmeye değer bir bölgedir'' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI 

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