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Gizli cennet Badavut sahiline 'kanalizasyon aktığı' iddiasına soruşturma

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde bulunan ve sit alanı kapsamına giren Badavut sahilinde, kanalizasyon atıklarının boşaltıldığı bir videonun yayınlanması üzerine, Sahil Güvenlik...

Gizli cennet Badavut sahiline 'kanalizasyon aktığı' iddiasına soruşturma

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'nde bulunan ve sit alanı kapsamına giren Badavut sahilinde, kanalizasyon atıklarının boşaltıldığı bir videonun yayınlanması üzerine, Sahil Güvenlik ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından karadan ve sahilden inceleme yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mayıs günü imzaladığı kararın 3 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması ardından, Ayvalık ilçesi Badavut mevkisindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamına giren bölge, ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmişti. Bu bölgeyle ilgili sosyal medyada paylaşılan ve kıyıya vurmuş kanalizasyon atıklarını gösteren video üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı denizde, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Teknisyenleri de karadan inceleme başlattı. Sahil boydan boya incelenirken, biyolojik atık su arıtma tesisinden derin deniz deşarjı yapılan alan çevresinde de kirlilik olup olmadığı araştırıldı.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine yerinde tespit amacıyla inceleme yapıldığını belirterek “Sahil Güvenlik ekipleri denizden, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre teknisyenlerimizde karadan bölge incelemesi yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir kirlilik tespit edilemedi” dedi.

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