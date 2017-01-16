Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Giyim mağazası soğukta kapılarını sokak hayvanlarına açtı

İZMİR'de bir kadın giyim mağazasının soğukta yağmurda ıslanan sokak köpeklerine kapılarını açması, köpeklerin sıcak ortamda çizmelerin, montların altında uyuması, görenlerin içini ısıttı. Soğuk hava ile mücadele edenler sadece...

Giyim mağazası soğukta kapılarını sokak hayvanlarına açtı
İZMİR'de bir kadın giyim mağazasının soğukta yağmurda ıslanan sokak köpeklerine kapılarını açması, köpeklerin sıcak ortamda çizmelerin, montların altında uyuması, görenlerin içini ısıttı.
Soğuk hava ile mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan bugünlerde adeta ölüm-kalım mücadelesi veriyor. Sokaklarda yaşayan hayvanların hayatta kalmaları için küçük bir hamle yeterli olabiliyor. İzmir'in Alsancak Semti'ndeki Gül Sokak'ta ünlü bir kadın giyim mağazası bunu yaptı, kapılarını sokak hayvanlarına açtı. Köpekler, çizmelerin altında montların yanında kıvrılarak uykuya daldı. Alışveriş yapanların içini ısıtan bu görüntü özellikle çocukları çok mutlu etti. Çocuklar, köpekleri okşayarak sevdi.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55