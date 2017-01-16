Giyim mağazası soğukta kapılarını sokak hayvanlarına açtı

İZMİR'de bir kadın giyim mağazasının soğukta yağmurda ıslanan sokak köpeklerine kapılarını açması, köpeklerin sıcak ortamda çizmelerin, montların altında uyuması, görenlerin içini ısıttı.

Soğuk hava ile mücadele edenler sadece insanlar değil. Yaşamlarını sokaklarda sürdüren birçok hayvan bugünlerde adeta ölüm-kalım mücadelesi veriyor. Sokaklarda yaşayan hayvanların hayatta kalmaları için küçük bir hamle yeterli olabiliyor. İzmir'in Alsancak Semti'ndeki Gül Sokak'ta ünlü bir kadın giyim mağazası bunu yaptı, kapılarını sokak hayvanlarına açtı. Köpekler, çizmelerin altında montların yanında kıvrılarak uykuya daldı. Alışveriş yapanların içini ısıtan bu görüntü özellikle çocukları çok mutlu etti. Çocuklar, köpekleri okşayarak sevdi.



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