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Gişelerden geçen yıl 1 milyon 943 bin araç kaçak geçiş yaptı

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, HGS cezalarına ilişkin soru önergesi üzerine 2016 yılında 1 milyon 943 bin 803 aracın gişelerden kaçak geçiş yaptığı belirtildi. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS)...

Gişelerden geçen yıl 1 milyon 943 bin araç kaçak geçiş yaptı
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, HGS cezalarına ilişkin soru önergesi üzerine 2016 yılında 1 milyon 943 bin 803 aracın gişelerden kaçak geçiş yaptığı belirtildi.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) köprü ve otoyollarda trafik akışını hızlandırmak için 2012 yılında hizmete sokulduğunu, ancak sık sık yanlış ceza kesilmesi ve tebligatların 1 yıl sonra yapılması ile vatandaşları isyan ettiğini belirtti. Haydar Akar'ın, HGS'ye ilişkin soru önergesine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan cevap verdi. Ahmet Arslan, 7 Şubat tarihi itibari ile 14 milyon 895 bin 48 HGS satışı gerçekleştiğini, 10 milyon 50 bin 669 abonenin aktif olduğunu belirtti. Arslan, 2016 yılında geçiş yapan araçlardan 974 milyon 913 bin 816 TL gelir elde edildiğini belirtirken, yine aynı yıl içerisinde HGS aboneliği bulunmadan geçiş yapan araç sayısının 1 milyon 943 bin 803 olduğunu, bu araç sahiplerine gerekli tebligat işlemlerinin ardından 96 milyon 849 bin 739 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.
285 BİN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN İTİRAZ
Özellikle sistem hatalarından kaynaklı ve geçiş yapmadığı halde ceza kesilen vatandaşlar olduğunu belirten Haydar Akar'ın buna ilişkin sorusuna cevap veren Bakan Arslan 2014, 2015 ve 2016 yılları itibariyle haksız ceza kesildiğini iddia ederek itiraz başvurusu yapan kişi sayısının 285 bin olduğunu, bunlara ilişkin kamera görüntülerinin tekrar incelenerek, iddialarının doğruluğu tespit edilenlerin idari para cezalarının iptal edildiğini ve kişilere bilgi verildiğini aktardı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Akar 10 bin, 40 bin TL gibi cezaların vatandaşlara kesildiğini, bu konuda devlet olarak sahip çıkılması gerektiğini ve bu cezaların tekrar yapılandırılması gerektiğini söyledi.

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