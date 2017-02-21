Gırtlak kanseri de mesleğinden vazgeçiremedi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bakırcı 76 yaşındaki Mustafa Sallı, 18 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserine rağmen mesleğini bırakmadı. Sallı, "İnşallah mezara kadar devam ettireceğim" dedi.



Sandıklı'da oturan Mustafa Sallı ilçede bakırcılık yapan 4 ustadan biri. 66 yıl önce babasından öğrendiği mesleği bugüne kadar sürdüren Sallı, Eski Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 1999 yılında gırtlak kanserine yakalanan Mustafa Sallı, ölene kadar mesleğini sürdüreceğini söyledi.



'İŞ YOK, BİTTİ'



Bakırcılık mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Mustafa Sallı, "1951 yılında babamdan öğrenerek bu mesleğe başladım. Bakırcılığı Sandıklı'ya getiren babam. Babam da 40'lı yıllarda Ermenilerden öğrenmiş. 2 ağabeyimle bu işi yapıyorduk. Şimdi onlar vefat etti. Ben son durağım. 1960 yılında 36 bakırcı ve kalaycı vardı. Şimdi 4 kişi kaldık. En yaşlısı benim. En ustası da benim ama iş yok. İşler bitti" dedi.



'HASTALIKTAN ŞİKAYETİM YOK'



Gırtlak kanserine rağmen işini bırakmadığını anlatan Sallı, "18 yıl önce gırtlak kanseri oldum. Ameliyat oldum. Allaha şükür işimi bırakmadım. Devam ediyorum. İnşallah mezara gidene kadar da devam ettireceğim. Hastalıktan şikayetim yok. Ama konuşmamdan dolayı cihaz değiştirmek için her yıl Ankara'ya gidiyorum" diye konuştu.



'BİZE İŞ KALMADI'



Mesleğinin zor durumda olduğunu kaydeden Sallı, "Eskiden nisan ve mayıs aylarında köylere gidiyorduk. 3 ay çalışıyor, 1 yıllık yiyeceğimizi getiriyorduk. Teknoloji bizi öldürdü. Bakır mutfaktan kalkınca bize iş kalmadı. Şimdi ise minare ve cami alemleri yapıyoruz" dedi.