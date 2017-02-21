Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: AKP idam konusunda samimiyse Milliyetçi Hareket destek verecektir
Bahçeli'den şimdi de idam atağı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
Askeri araç devrildi, 7 yaralı
FATİH'TE BİR KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Fatih'te kahvehaneye silahlı saldırı 5...
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye ile İran arasında kriz

Gırtlak kanseri de mesleğinden vazgeçiremedi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bakırcı 76 yaşındaki Mustafa Sallı, 18 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserine rağmen mesleğini bırakmadı.

Gırtlak kanseri de mesleğinden vazgeçiremedi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde bakırcı 76 yaşındaki Mustafa Sallı, 18 yıl önce yakalandığı gırtlak kanserine rağmen mesleğini bırakmadı. Sallı, "İnşallah mezara kadar devam ettireceğim" dedi.

Sandıklı'da oturan Mustafa Sallı ilçede bakırcılık yapan 4 ustadan biri. 66 yıl önce babasından öğrendiği mesleği bugüne kadar sürdüren Sallı, Eski Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 1999 yılında gırtlak kanserine yakalanan Mustafa Sallı, ölene kadar mesleğini sürdüreceğini söyledi.

'İŞ YOK, BİTTİ'

Bakırcılık mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Mustafa Sallı, "1951 yılında babamdan öğrenerek bu mesleğe başladım. Bakırcılığı Sandıklı'ya getiren babam. Babam da 40'lı yıllarda Ermenilerden öğrenmiş. 2 ağabeyimle bu işi yapıyorduk. Şimdi onlar vefat etti. Ben son durağım. 1960 yılında 36 bakırcı ve kalaycı vardı. Şimdi 4 kişi kaldık. En yaşlısı benim. En ustası da benim ama iş yok. İşler bitti" dedi.

'HASTALIKTAN ŞİKAYETİM YOK'

Gırtlak kanserine rağmen işini bırakmadığını anlatan Sallı, "18 yıl önce gırtlak kanseri oldum. Ameliyat oldum. Allaha şükür işimi bırakmadım. Devam ediyorum. İnşallah mezara gidene kadar da devam ettireceğim. Hastalıktan şikayetim yok. Ama konuşmamdan dolayı cihaz değiştirmek için her yıl Ankara'ya gidiyorum" diye konuştu.

'BİZE İŞ KALMADI'

Mesleğinin zor durumda olduğunu kaydeden Sallı, "Eskiden nisan ve mayıs aylarında köylere gidiyorduk. 3 ay çalışıyor, 1 yıllık yiyeceğimizi getiriyorduk. Teknoloji bizi öldürdü. Bakır mutfaktan kalkınca bize iş kalmadı. Şimdi ise minare ve cami alemleri yapıyoruz" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.