Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, yeni eğitim dönemine başladı

Faruk KIYAK/ İZMİT (Kocaeli), () - MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem eğitimleri 10 ilde aynı anda başladı.

Ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nde yeni dönem eğitimlerine başlandı. Yaklaşık 6 ay sürecek ve Adana, Kayseri, Denizli, Trabzon, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Sivas'ta bulunan toplam 72 Halk Eğitim Merkezi'nde 140 danışman öğretmenin liderliğinde eş zamanlı yürütülecek. Eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-öğrenme platformuna yüklenerek çok daha fazla kadının eğitimlerden faydalanması sağlanacak. İlk yılında 10 bin kadına ulaşan Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni döneminde de 10 bin kadına daha eğitim verilerek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşılmış olacak.

KADINLARI EKONOMİYE KAZANDIRIYOR

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarına katkıda bulunmayı hedefleyen 'Girişimcilikte Önce Kadın Projesi' Nisan 2015'te hayata geçirilirken, projenin birinci döneminde, 100 danışman öğretmenle 10 ilde 10 bin kadın kursiyere ulaşıldı. Projenin önemli bileşenlerinden biri olan oncekadin.gov.tr isimli dijital mağazaya 3 bin kursiyer üye olurken, 14 kategoride 16 bin 534 ürün ilanı girildi. Sitede toplam bin 512 ürünün satışı gerçekleştirildi. Kursiyerlerin siteye üye olmalarını ve ilan girmelerini teşvik ederek başarı hikayeleri çıkarmak amacıyla düzenlenen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması'nda ise toplam 26 bin 500 TL ödül dağıtılarak kadınların gelecek planlarına destek verildi.

Girişimcilikte Önce Kadın Projesi'nin yeni dönem kursiyer eğitimlerinin duyurusu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Türkiye Bilişim Vakfı Ankara Temsilcisi Aydın Kolat'ın katılımıyla İzmit'te düzenlenen toplantıda yapıldı. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi, Kocaeli'de 10 Halk Eğitim Merkezi'nde 25 danışman öğretmenin liderliğinde yürütülecek. Kocaeli'de yaşayan 2 bin 500 kadına eğitim verilerek gelir elde etmeleri sağlanacak.

81 İLDEKİ KADINLARA ULAŞACAĞIZ

Ülkelerin gelecekte global rekabette var olabilmesinin ancak kadınların ekonomiye daha fazla katılımıyla mümkün olacağına dikkat çeken Colman Deegan, şöyle konuştu:

"Vodafone olarak 10 yıldır faaliyette bulunduğumuz Türkiye'de 20 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Türkiye pazarına girmemizin hemen ardından hayata geçirdiğimiz Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında bugüne kadar 29 milyon TL'lik sosyal yatırım yaparak 4 milyona yakın insanın hayatına dokunduk. Toplumsal yaşamda eşitliğin sağlanmasının ve beraberinde kadın istihdamının artırılmasının 'akıllı ekonomi modeli' olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında 2011 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz projelerle 11 bini aşkın kadın girişimciye ulaştık ve 2.5 milyon TL'yi aşkın sosyal yatırım yaptık. Girişimcilikte Önce Kadın Projesi ile kadınların girişimcilik yoluyla ekonomiye tam katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de projemizin yeni dönem kursiyer eğitimlerini 10 ilde birden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 6 aylık dönemde 10 bin kadına teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Projenin ilk yılında 10 bin kadına ulaşmıştık. Yeni dönemde 10 bin kadına daha eğitim vererek toplam 20 ilde 20 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yıl projemizi dijital teknolojilerin imkanlarından yararlanarak daha fazla kadının erişimine sunmak üzere çalışıyoruz. Tüm eğitim içeriklerini Bakanlığın e-öğrenme platformuna yükleyerek Türkiye'nin 81 ilindeki kadınlara ulaştırma arzusundayız. Vodafone olarak, kadınlara istihdam yaratmaya yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Mehmet Zeki Başyemenici ise "Girişimcilikte Önce Kadın Projesi kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı, onları ekonomide daha etkin ve söz sahibi yapmayı hedefliyor. Geçen yıl proje kapsamında 10 bin kadınımıza fikir nasıl bulunur, dijital mobil teknolojiler pazarlama mali yükümlülükler, iletişim becerileri ve girişimcilik konularında eğitimler verdik" dedi.



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