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Giresunlu şehidi son yolculuğuna 4 bin kişi uğurladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın (29) cenazesi, memleketi...

Giresunlu şehidi son yolculuğuna 4 bin kişi uğurladı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın (29) cenazesi, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 4 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit Aktağ'un tabutu başında ağlayan oğlu Muhammed Enes'e (4), asker parkasına benzer mont giydirildiği görüldü. 
Şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla getirildiği Ordu-Giresun Havalimanı'ndan alındı. Şehit cenazesi, konvoy oluşturulup, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Avutmuş Camii'nin önüne getirildi. Şehidin babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Aktağ'ın oğlu Muhammed Enes, babasının tabutu başında ağlarken, yakınları tarafından teselli edildi. Şehit oğluna asker parkasına benzer mont giydirildiği görüldü. 
Avutmuş Camii'nde, ikinci vakti kılınan cenaze namazına şehidin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati Tökez, İstanbul Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile yaklaşık 4 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ, Avutmuş Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. 

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