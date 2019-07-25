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Giresun'da fındık toplama tarihleri belli oldu

GİRESUN’da fındık toplama ve ihraç tarihleri belilrlendi. Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan,...

Giresun'da fındık toplama tarihleri belli oldu
GİRESUN’da fındık toplama ve ihraç tarihleri belilrlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı mahsulü fındık hasat ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere oluşturulan, 'Kesim, Toplama ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu'nun toplanarak, Giresun’un sahil, orta ve yüksek kesimlerinde fındıkların toplama ve ihraç tarihlerini tespit ettiği bildirildi.
Komisyonun aldığı kararlar gereğince; Giresun’da sahil kesiminde 0-250 metre rakım arasında 3 Ağustos, orta kesimde 251-500 metre rakım arasında 8 Ağustos, yüksek kesim 500 metreden yukarı rakımda ise 13 Ağustos’ta fındık hasadına başlanacağı duyuruldu. Açıklamada, hasat tarihinden 7 gün sonra da her bir kesim bölgesi için belirlenen hasat tarihinin dikkate alınarak, fındık ihracatına izin verilmesinin de uygun bulunduğu kaydedildi.

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