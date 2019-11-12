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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz açıklaması

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada, baba Şaban...

GENEL 12.11.2019, 00:17
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından Rabia Naz açıklaması
GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümü ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Açıklamada, baba Şaban Vatan'ın sosyal medyada yer alan ve kızının otopsi görüntülerini izlediği izlenemi yaratan ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, baba Şaban Vatan'ın bugün sosyal medyada kızının otopsisine ilişkin görüntülerini izlediğine dair paylaşım yapması üzerine Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başsavcılığımız tarafından, Rabia Naz Vatan’ın görüntülerinin babası Şaban Vatan’a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." denilerek şu ifadelere yer verildi:
 "Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturma süreci hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür. Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi 12.10.2018 tarihinde vermiş olduğu raporda, Rabia Naz Vatan’ın mavi renkli yeleği ve sol el tırnağından alınan örneklerde, en az biri erkek olmak üzere birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profillerine rastlandığı belirtilmiştir. Örneklerden birinin Rabia Naz Vatan’a ait olduğu anlaşılmıştır. Diğer DNA örneğinin tespitine yönelik olarak olay günü, Rabia Naz Vatan’a temas ettiği ya da edebileceği değerlendirilen şahıslarla baba Şaban Vatan’ın şüphelendiği şahısların da aralarında bulunduğu 13 kişiden alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiştir. Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda; gönderilen örneklerin Rabia Naz Vatan’da bulunan erkek DNA’sı buluntusu ile uyumsuz olduğu, ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz’ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir. Rabia Naz Vatan’ın çevresinde temas edebileceği babası, abisi, amcası ve amcaoğlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Yelek ve tırnakta tespit edilen DNA örneği ile amca ve amcaoğlunun DNA’ları arasında yapılan karşılaştırmanın uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu kez DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz’ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan, kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir. Bu nedenle otopside bulunan erkek DNA karşılaştırması ile ilgili kesin bir kanaate ulaşılamamıştır. Soruşturma dosyası ile ilgili gizlilik kararı 08.11.2019 tarihinde kaldırılmıştır. 11.11.2019 tarihinde baba Şaban Vatan ve avukatı, dosyada bulunan bilgi, belge ve dijital verilerden örnek talep etmiştir. Dosyada taraf oldukları için kendilerine istedikleri bilgi ve belgeler CMK 234’üncü madde uyarınca soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla verilmiştir. Baba Şaban Vatan’ın almış olduğu bu belge ve dijital verileri sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaştığı saptanmıştır. Başsavcılığımız tarafından, Rabia Naz Vatan’ın görüntülerinin babası Şaban Vatan’a seyrettirildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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