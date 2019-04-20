Giresun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN NAAŞI GİRESUN'A GETİRİLDİ

Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Sözleşmeli Er Murat Şahin'in (23), naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, şehidin ailesi, polis, askeri erkan, protokol temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Havalimanında karşılanan şehidin naaşı cenaze aracıyla, Türk bayrakları asılan araç konvoyu eşliğinde Giresun'a getirildi. Şehit Murat Şahin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Espiye Merkez Ulu Camii'de düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

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