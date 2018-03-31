Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerler taburcu edildi

ANKARA'da dün akşam yemeği sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle gece saatlerinde hastaneye kaldırılan 2'si subay, 52 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çankaya Bilkent'te bulunan General Şefik Erensu Kışlası'nda, dün akşam yemeği sonrası askerler karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleriyle ile revire başvurdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde rahatsızlanan asker sayısı yükseldi. Rahatsızlanan 2'si subay, 52 asker, ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada serum ve sıvı tedavisi uygulanan askerlerin tamamı sabah saatlerinde taburcu edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, olayın nedeninin araştırıldığını belirtti.