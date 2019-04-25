Gıda Mühendisliği 10'uncu Öğrenci Gıda Kongresi Kahramanmaraş'ta başladı

TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) desteğiyle 10’uncu Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) başladı.

2 gün sürecek kongre KSÜ Ziraat Fakültesi'nde gerçekleştirilirken, kongreye birçok üniversiteden gıda mühendisliği öğrencisi katılıyor. Kongre, KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Sümeyye Tap'ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra konuşan KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Dayısoylu, bu yıl kongrenin TGDF aracılığıyla üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Dayısoylu, ''Gözümüzün nuru sevgili öğrencilerimizin mesleki misyon ve vizyon anlayışına ışık tutmak, onlara çok değerli bilgi birikim ve tecrübelerini aktarmak üzere kongremize teşrif etmişlerdir. Aslında bu kongre daha yapılmadan geçmişte yola çıktığımız geçmiş günlerimizde ilk meyvesini vermeye başladı ve sevgili öğrencilerimiz üniversitemizde bir gıda topluluğu kurdular. Her gün katılımcı sayısını artırarak bu topluluğa sahip çıkmışlardır. Ve umarım bundan sonra bu türden etkinlikleri değerli topluluk başkanları Yekta Gezginç hocamızla yapacaklar ve başarılı çalışmalar imza atacaklardır" diye konuştu.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, gıda mühendisliğinden mezun olan öğrencilerin hemen hemen tüm hammaddesini tarımdan alan, yüzde 200 civarında dış ticaret fazlası olan güçlü bir sektöre giriş yapacağını söyledi. Menlik, şöyle konuştu:

"Bizim için gıda mühendisliği kıymetlidir ve istiyoruz ki hani şu hepimizin çok şikayet ettiği 'Bu gıdaları neden bu kadar karalıyorlar? Niye olur olmaz insanlar gıdalar üzerinde bu kadar şaibe yaratıyorlar?' dediğimiz konularda kamuoyu aslında doğru kişinin gıda mühendisi olduğunu bilsin ve gıda mühendisine sorsun. Çünkü siz, bu işin ehlisiniz bizim için ve tabii ki kamu sağlığı için. 2 gün boyunca burada hocalarımızdan farklı olarak sizlere hayat üniversitesinin soruları neler olacak? O sorulara siz nasıl hazırlanmalısınız? Gelen tüm İstanbul ve Ankara ekibi bu konularda paylaşımlarda bulunacak."

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın da konuşmasının ardından kongreye açıldı ve Prof. Dr. Sinan Dayısoylu'nun moderatörlüğünde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık FAO'nun çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Dr. Ahmet Bostan gıda güvenliği ve gıda mühendisliği, Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tescilli Maraş Dondurması'nın dünyaya açılma sürecini, İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Hiperkan ise gıda mühendisliği gelecek vizyonunu anlattı.

(FOTOĞRAFLI)