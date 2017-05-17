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Gezi Parkı’na yapılacak ekolojik yaya köprüsü böyle görünecek

İstanbul,() TAKSİM Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı’nı birbirine bağlayacak Taksim Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü’nün görselleri basınla paylaşıldı. Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan yaya köprüsünde kır bitkileri...

Gezi Parkı’na yapılacak ekolojik yaya köprüsü böyle görünecek

İstanbul,() TAKSİM Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı’nı birbirine bağlayacak Taksim Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü’nün görselleri basınla paylaşıldı. Haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan yaya köprüsünde kır bitkileri ve doğal çayır türleri yer alacak, toprak dolgu üzerine çim ekilecek. Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü, Asker Ocağı Caddesi üzerinde 25.65 metrelik kısmıyla yeralırken, toplamda 32 metre boyunda, 9.60 metre eninde olacak. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ekolojik köprü peyzajında; Huş Ağacı, Amerikan Sığla, Ihlamur, Akdeniz Servisi gibi Ağaçlar, Kelebek Çalısı, Çalı Erguvan, Kırmızı Gövdeli Kızılcık, Sürünücü Dağ Muşmulası, Kırmızı Yapraklı Taflan, Filbahri, Menengiç, Katır Tırnağı, Beyaz Çiçekli Keçi Sakalı gibi Çalılar,  Kareks, Pampas Otu, Gaura (Bol ve sık çiçekli), Japon Kan Çimi, Süsen, Fener Çiçeği, Lavanta, Gümüş Otu, Biberiye gibi Otsu Bitkiler / Çok Yıllık (Perennial) Çiçekler ile Funda Çiçeği, Mavi Çim, Dam Koruğu ve Kekik gibi Yerörtücü Bitkiler ve Kaya Sarmaşığı türleri yer alacak. Projeyi, Altyapı Projeler Müdürlüğü, Yapımını ise Yapı İşleri Müdürlüğü gerçekleştiriyor.

(FOTOĞRAF)

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