Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevriliyor

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.
(FOTOĞRAF)
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor. (FOTOĞRAF)
30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı eylemlerinin 5'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Gezi Parkı çevresine sabah saatlerinde polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından park çevresine kuruluyor.
(FOTOĞRAF)
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