Gezi Parkı'ndaki köpekler iğneyle bayıltılarak toplandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() TAKSİM Gezi Parkı'nda Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak köpeklerini iğneyle bayıltarak topladı. Bazı kişiler, duruma tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gezi parkında yaşayan bir kadının baktığı sokak köpeklerinin yoldan geçenleri ısırdığı ve rahatsızlık verdiği ihbarını değerlendirdi. Öğle saatlerinde parka gelen ekipler, köpekleri bayıltmak için iğne attı. Bayıltıcı iğneyle vurulan köpek yerde yatan kadının yanına gitti. Uykudan kalkan kadın köpeğin vurulduğunu görünce veteriner ekiplerinin yanına geldi. Belediye görevlisi kadına "Şikayet var köpekleri alıp aşılarını yaptıktan sonra tekrar bırakacağız" dedi. Kadın "Bu köpeklerin aşısı var, hiç kimseye de saldırmıyorlar, herkes saldırdı diye yalan söylüyor, bütün aşıları yeni yapıldı" diyerek köpekleri vermek istemedi.

Bu sırada ekipler ikinci köpeği de iğneyle vurdu, köpeğin vurulduğunu gören bir kadın "Bu köpekleri nereye götüreceksiniz, kimseye zarar vermezler bunlar. Utanıyorum ben bir bayan olarak ben yıllardır buradayım" dedi.

Esnaf olduğunu söyleyen bir kişi de tepki gösteren kadına "Bu köpekler her gün birine saldırıyor burada. 1 Mayıs'ta dört polisi ısırdı alsınlar götürsünler" dedi.

İğneyle vurulan köpeklerden biri biraz ileride kaldırımda bayıldı, köpeği almak isteyen ekiplerle simitçilik yapan kişi arasında da tartışma yaşandı. Simitçi "Ben bu köpeği 8 yıldır tanıyorum bu saldırgan köpek değil sıkıntılı köpekler parkın içinde" dedi.

Belediye görevlisi "Sen simitçisin simidini sat karışma ekmeğinden olma ben bu köpekleri alıp barınağa götürmek ve 10 gün müşahede altında tutmak zorundayım" diye cevap verdi. Köpekler Belediye veteriner ekipleri tarafından alınarak götürüldü.

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