Gezi Parkı'nda 39 ağaç sökülerek yerine yenileri dikilecek
Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,() -İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim Gezi Parkı'nda 39 kuru ağacın kaldırılarak yerlerine Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçlarının dikileceğini açıkladı.
İBB'den yapılan açıklamada daha önce sökülmesine karar verilen 77 ağaçtan bir çoğunun fırtına nedeniyle kırıldığı belirtildi. Geriye 39 kuruyan ağaç kaldığı kaydedilirken bunların da Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce kaldırılarak, yerlerine uygun boyutta
Dişbudak, Sığla, Çitlembik, Mabet ve Ihlamur ağaçları dikileceği açıklandı.
Gezi Parkı'ndaki kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi gerektiğini söyleyen Sefer Güney, "Geçen günkü rüzgarda bir hanımefendi
zarar gördü. O yüzden kesilmesi ve yerine yenilerinin dikilmesi de iyidir. Geçen gün birinin kafasına düştü, böyle durması iyi bir şey değil" dedi. Çocukluğunun Gezi Parkı'nda geçtiğini söyleyen Saim Yüksel, "70 yaşındayım, 65 yıldır ben buraya gelirim, çocukluğum burada geçti. Ağaçların ömrü bitmiş, tazelesinler. Geçen gün rüzgarda devrildiler" ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)
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