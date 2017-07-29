Geyik Dağları'nda yeni engerek türü keşfedildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANADOLU'nun nadir türlerinden olan Anadolu engereğinin (Vipera Anatolica) bir alt türü, Antalya'nın Geyik Dağları'nda keyfedildi. Literatüre 'Vipera anatolica senliki' adıyla giren yeni engerek türün yaşamının ise bölgedeki bir taş ocağı nedeniyle tehdit altında olduğu belirlendi.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı'ndan öğretim Prof. Dr. Bayram Göçmen, Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi yakınlarındaki Geyik Dağları'nda, nesli tehlike altındaki endemik Anadolu engereğinin yeni bir alt türünü keşfetti. 2016 yılında doğa gözlemcisi ve fotoğrafçısı Murat Şenlik tarafından ilk olarak fotoğraflanan Anadolu engereğine benzeyen türün fotoğrafını inceleyen Prof. Dr. Göçmen, Anadolu engereğinin bilinen dağılış alanı Elmalı'daki Kohu Dağı'na kuş uçumu 200 kilometre uzaklıktaki Geyik Dağları bölgesinde bir çalışma başlattı. Ekibiyle alanda yaptıkları taramada 21 Mayıs'ta hedefe ulaştıklarını anlatan Prof. Dr. Göçmen, “İlk karenin Murat Şenlik'ten gelmesi ve haliyle yeni taksonu bulmamıza vesile olması sebebiyle, keza doğa gözlemcilerinin de ne kadar önemli olduğunu camiaya hatırlatmak adına, yeni taksonu sevgili Murat'ın soyadına (senliki) ithaf ederek onu onure etmeyi uygun bulduk" dedi.

Yaklaşık 1.5 yıl yürütülen bilimsel çalışmalar sonucunda yeni bir alt tür olarak keşfi yapılan Anadolu engereği 'Vipera anatolica senliki'ye ait makale de yayımlandı.

MADEN OCAĞI TEHDİDİ ALTINDA

Yaklaşık 1.5 yıl süren ve 18 araştırma gezisini de kapsayan çalışmalarda tüm masrafları kendi cebinden karşıladığını da anlatan Prof. Dr. Göçmen, yeni buldukları küçük engerek 'Vipera anatolica senliki'nin bulunduğu bölgede bir maden ocağının tehdidi altında olduğuna da dikkat çekti.

Daracık alanda yaşayan bu endemiği bekleyen çok ciddi bir tehlike olarak bir maden ocağının mevcut olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göçmen, “Popülasyonu şimdiden 3 parçaya ayırmış durumda, bölgenin memeli faunasından geyikler de bu dağları mekan olarak kullanıyor. Ayrıca sedir ormanlarını barındıran bölgemiz olması da dikkat çekicidir. Bu maden ocağına işletme izninin en kısa sürede iptal edilmesi elzemdir. Ayrıca bölgenin en kısa sürede Özel Koruma Alanı statüsüne alınması da gerekmektedir. O nedenle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün en kısa sürede konuya el atması gerekiyor. Bu durumu resmi bir rapor ile Orman ve Su işleri Bakanlığımıza da rapor edeceğim. Maden ocağının yarattığı tahribat içler acısı" diye konuştu.

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