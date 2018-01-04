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Gevrek pırasa, Örenli köyünün geçim kaynağı oldu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde üretilen üreticinin 'Gevrek' olarak nitelediği pırasalar, köylünün geçim kaynağı oldu. Mart ve nisan aylarında dikimi yapılan pırasalar, ekim ayında hasat edildikten...

Gevrek pırasa, Örenli köyünün geçim kaynağı oldu
KÜTAHYA'nın Simav ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde üretilen üreticinin 'Gevrek' olarak nitelediği pırasalar, köylünün geçim kaynağı oldu.
Mart ve nisan aylarında dikimi yapılan pırasalar, ekim ayında hasat edildikten sonra toprağa gömülerek üzeri toprakla kapatılıyor. Vatandaşların gevrek pırasa olarak adlandırdığı ve kendine has lezzeti ve aroması ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran pırasalar, kış aylarında gömüldüğü topraktan çıkarılarak temizlendikten sonra üretici kadınlar tarafından pazarda satışa sunuluyor. Toprakta uzun zaman dinlendiği için daha yumuşak ve lezzetli hale gelen ve bölgede 'Gevrek' olarak adlandırılan Örenli pırasası, pazarda tüketiciler tarafından adeta kapışılıyor. Pırasa üreticisi 3 çocuk annesi Şefika Akyol, pırasalarında hiçbir şekilde gübre veya farklı kimyasallar kullanmadıkları için tüketiciler tarafından tercih edildiğini söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana köyde pırasa yetiştirerek geçimlerini sağladıklarını ifade eden Akyol, "50 haneli köyümüzde herkes geçimini pırasa üreterek kazanır. Pırasanın yanında domates, biber, salatalık da yetiştirerek yazın pazarda satıyoruz. Bizim köyümüzün asıl geçim kaynağı pazarın gözdesi gevrek pırasadır" dedi.
Bugünlerde pazarda kilosunu 3 liradan sattıkları pırasa üretiminin aslında zor ve zahmetli bir iş olduğunu da anlatan Akyol, "Bu soğuk günlerde toprak altından kazıp, çıkardığımız pırasalarımızı pazara getirmeden önce buz gibi suda yıkayıp tertemiz hale getiriyoruz. Çoğu zaman pazara getirip kendimiz de pazarladığımız gibi özellikle Kütahya'dan ayağımıza gelen toptancılara satarak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

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