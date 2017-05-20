Gevaş'ta Deli Emin Bisiklet Şenliği

Orhan AŞAN / GEVAŞ,(Van)-() - VAN'ın Gevaş ilçe belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği' renkli görütüntülere sahne oldu. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mihail Atik giydiği 'Deli Emin' kostümüyle katılımcıların beğenisini topladı.

Gevaş İlçesi'nde 2001 yılında sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini yaptığı 'Vizontele' filmindeki 'Deli Emin' tiplemesi Gevaş Belediyesi'nin esin kaynağı olmaya devam ediyor. İlçe merkezinde çekimleri yapılan 'Vizontele' filminden esinlenerek Gevaş İlçe Belediyesi tarafından 'Vizontele Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin ikincisi yapıldı. "Bisikletini al gel" sloganıyla düzenlenen şenliğe, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve bisiklet ve doğa kulüpleri katıldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin startı Gevaş'ın Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda Vali Taşyapan ve beraberindeki protokol üyeleride bisiklete bindi. Vizontele filminde 'Deli Emin' rolündeki Yılmaz Erdoğan'ın yerini, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Gevaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mihail Atik aldı. Bisiklet ile en ön sırada yer alan Deli Emin kostümlü Atik, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Parkurun ardından açıklamalarda bulunan Atik, şenliğin geçen yıla göre daha kalabalık ve coşkulu geçtiğini söyledi. Atik, "Amacımız, birlikteliği, beraberliği sağlamak, toplumsal barışa katkı sunmaktır. Bir gün bile olsa insanların mutluluğuna vesile olmak. Bir gün bile olsa, bir defa bile olsa deli gözlüğü takmak. Bir delinin gözlüğüyle dünyaya bakmak, dünyayı anlamak, dünyayı değerlendirmektir. Gördüğünüz gibi burada birçok renk ve dil var. Gelen misafirlerimizle birlikte bu etkinlikten büyük keyif aldık. İnsanların mutlu olduğunu görmek beni daha çok mutlu ediyor" dedi.

YILMAZ ERDOĞAN GELEMEDİ

Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ise "Barışı, kardeşliği hissetme adına bunu tesis etme adına Deli Emin'in gözlüğüyle onun yüreğiyle dünyaya bakabilmek için memleketin bütün delilerini Gevaş'a davet ettik. Çok fazla icabet ettiler. Yılmaz Erdoğan hocayı biz bu sene bekliyorduk. Kendisiyle konuşmuştuk fakat programlarının yoğunluğu nedeniyle gelemedi. Yılmaz hocanın selamları vardı. Umut ediyorum gelecek sene Yılmaz hocayı aramızda göreceğiz. Bütün halkımız adına ben davetimi yineliyorum" diye konuştu.



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