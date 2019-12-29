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Gestaş, adalara tüm feribot seferlerini iptal etti
ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde yarın etkili olması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara hattındaki adalara tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Meteoroloji'nin...
GENEL 29.12.2019, 15:09
ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde yarın etkili olması beklenen poyraz fırtınası nedeniyle, Gestaş firması Gökçeada ve Bozcaada ile Güney Marmara hattındaki adalara tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji'nin yarın Marmara ve Kuzey Ege denizi için yaptığı kuvvetli poyraz fırtınası, beraberinde feribot seferleri iptallerini de getirdi. Gestaş firması tarafından yapılan duyuruya göre; Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarın yapılacak tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.
Ayrıca, yine Gestaş tarafından ulaşım sağlanan Güney Marmara hattında ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına da yarınki tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.
Kuzey Ege Denizi'nde zaman zaman etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, bugün de Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edilmişti.
Meteoroloji'nin yarın Marmara ve Kuzey Ege denizi için yaptığı kuvvetli poyraz fırtınası, beraberinde feribot seferleri iptallerini de getirdi. Gestaş firması tarafından yapılan duyuruya göre; Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarın yapılacak tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.
Ayrıca, yine Gestaş tarafından ulaşım sağlanan Güney Marmara hattında ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına da yarınki tüm tarifeli feribot seferleri iptal oldu.
Kuzey Ege Denizi'nde zaman zaman etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, bugün de Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edilmişti.
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