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Germencik'e 'Dünya İncir Merkezi' kurulacak

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde incir üretimi yapan yatırımcıların biraraya getirilmesi amacıyla Dünya İncir Merkezi kurulacak. Germencik'te 1250 metrekare alan üzerinde Dünya İncir Merkezi kurulacak....

Germencik'e 'Dünya İncir Merkezi' kurulacak

Burhan CEYHAN/GERMENCİK (Aydın), () - AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde incir üretimi yapan yatırımcıların biraraya getirilmesi amacıyla Dünya İncir Merkezi kurulacak.
Germencik'te 1250 metrekare alan üzerinde Dünya İncir Merkezi kurulacak. Merkezin tanıtımı için düzenlenen toplantıya Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın ile yakın ilçelerde incir ticareti yapan işadamları katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Dünya İncir Merkezi ile ilgili projeyi sinevizyon gösterimi ile işadamlarına anlattı.
İncir ürününün daha iyi değerlendirebilecek ve pazarlanabileceğini dile getiren Belediye Başkanı Ümmet Akın, imar değişikliği ile merkezin kurulacağı alanın organize tarım alanı ilan edildiğini açıkladı.
İncirin bu merkezden pazarlanabileceğini ifade eden Akın, "Vatandaşlar dam dediğimiz bahçe evlerinde ürettiği inciri topluyor. Ticaret yapanlar da gidip incire orada bakıyor. İncir üreticisinin ayağına geldiği için pazarlık yapılıyor ve fiyat düşürüyor. Yapacak olduğumuz Dünya İncir Merkezi'ne üretici incirini getirecek ve kim daha iyi para verirse ona satacak. Böylece kazançlı çıkacak. Merkez sezona hazır olacak. Yapılan toplantı sonrasında ne zaman çalışmalara başlayacağımıza karar vereceğiz" dedi.
Sosyal tesisler ile birlikte 21 işletmenin yer alacağı Dünya İncir Merkezi'nin yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL olacağı bildirildi.

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