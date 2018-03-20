Geri yerine ileri vitese takınca...

KAGITHANE'de sabah işe gitmek için otomobiline binen sürücü, vitesi geri yerine ileriye takınca otomobil apartmanın giriş kapısına girdi. Olayın ardından sürücü kısa süreli şok yaşarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.Kaza, Kağıthane Nurtepe Mahallesi Emin sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Hatice Akkaya, apartmanın giriş kapısının önünde park halindeki aracına bindi. Otomobil ile geri çıkarak yola girmek isteyen Akkaya, dalgınlıkla geri vites yerine otomobili ileri vitese aldı. Bir anda hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın giriş kapısına girdi.

SÜRÜCÜ ŞOK YAŞADI



Olayın ardından kısa süreli şok yaşayan kadını apartmandaki komşuları sakinleştirdi. Kazada ölen yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle apartmanın kapısı hasar görürken, apartmandakiler dışarı çıkmak için, içeriden bağlantısı bulunan yan binadan dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Kaza yapan otomobili kurtarmak için olay yerine çekici çağırıldı. Otomobil halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobil sürücüsü ise çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Kaza yapan araç sürücüsü Hatice Akkaya'nın otomobili yaklaşık 3 ay önce aldığı öğrenildi.

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