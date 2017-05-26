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Geri dönüşüme katkı sağlayan çocuklar ödüllendirildi

İSTANBUL, () - Kâğıthane Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Hasbahçe’de yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünler dikkat çekerken, geri...

Geri dönüşüme katkı sağlayan çocuklar ödüllendirildi

İSTANBUL, () - Kâğıthane Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Hasbahçe’de yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerin atık malzemelerden yaptıkları ürünler dikkat çekerken, geri dönüşüme katkı sağlayanların ödüllendirildi.

Etkinlikte 2016-2017 yılında mavi kapak toplama ve atık yağ toplama dalında öğrencilere ödüller verilirken, En Başarılı Çevre Kolu Başkanlarına ve En Başarılı Okullar dalında da ödüller taktim edildi.

Mavi Kapak toplama yarışında başarılı olarak bisiklet ödülü almaya hak kazanan Altun Yüksel Savak, “Dışarıda hep kapak topladığımız için çok yorulmuştuk ama buna değdi çünkü sonunda bisikletim oldu. Babaanneme, dedeme, tüm akrabalarıma ve Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. O çok nazik biri” şeklinde konuştu.

“DAHA GÜZEL VE TEMİZ BİR DÜNYAMIZ OLABİLİR”

Geleceğe daha temiz bir çevre bırakmak konusunda tavsiyelerde bulunan Muhammet Yasin Çitekçi, şunları söyledi:

“geri dönüşüm denilince aklıma ilk gelen şey metal ve cam gibi eşyalar. İnsanlar tedbirli olsaydı ve bu atıkları geri dönüşüme atsaydık eğer ülkemiz daha iyi olurdu. Ama bazı insanlarımız çöp kutusunun yanına çöpleri atıyor ve geri dönüşüme katkı sağlamıyor. Bundan dolayı ülkemiz daha da kötüleşiyor. Eğer biz ülke geri dönüşüme daha fazla önem verseydik, gelecek nesillere daha güzel bir vatan emanet edebilirdik. Ben bireysel olarak evde içtiğim suların kapaklarının hepsini Kağıthane Belediyesi’nin koymuş olduğu kutulara attım. Okul olarak da her yıl düzenlenen kapak toplama yarışmasında verilen ödüller de insanları teşvik ettiği için çevreyi koruma duyarlılığı artıyor.”

Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kâğıthane’nin daha güzel bir yer olabilmesi için çocukları erken yaşta eğitmeye başladıklarını belirterek şöyle konuştu:

“3 yıldan beri çevre eğitimi kapsamında okullarımızda uygulamalı çevre eğitimi veriyoruz. Çocuklarımıza görsel olarak çevre ile ilgili neler yapabileceğimizi gösterdik ve çocuklarımız da çevre çalışmalarına katkıda bulundular. Okullarımız 310 ton ambalaj malzemesi topladı. En fazla atığı toplayan okullarımıza ve öğrencilerimize ödüllerin veriyoruz.”

Etkinlikte çocuklar konser ile eğlenceli vakit geçirirken, izledikleri çevre tiyatrosuyla hem eğlendi hem öğrendi. Etkinlik sonrası ödüllerini alan çocuklar, Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’a teşekkür hediyesi olarak atık malzemelerden yaptıkları saati taktim etti.

(FOTOĞRAF)

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