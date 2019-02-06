Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Geri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden...

Geri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor. Öğrenciler projenin başlamasıyla birlikte konteyneri geri dönüşüm atıklarıyla doldurdu.
Projeyle ilgili açıklama yapan geri dönüşüm firması sahibi Serdal Özkan, "Amaç kağıt, plastik, cam ve kutu atıklar ile kullanılmış evsel atık yağların toplanarak tekrar işlenmesini, atıkları vatandaştan para ile toplamakla aile bütçesine katkı sağlamaktır" dedi.
İstaş-Kentaş Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan ise "Ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Biz de okul olarak yıllardır çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Ekonomiye kazandırılabilecek cam, şişe, sıvı atık, kağıtları okulumuzda toplayacağız. İnşallah bu geri dönüşüm projesiyle örnek olacağız" diye konuştu. 
'HARÇLIĞIMI KAZANIYORUM'
Kağıt toplayıp gelen öğrenci Talha Şahin, "Kağıt topladım geldim. Bunları teslim edeceğim. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağım. Harçlığımı kazanıyorum" dedi. Öğrenci Nüsra Akgün de "Geri dönüşümü olan çöpleri getireceğiz. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağımız fiş alacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328