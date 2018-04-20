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(GENİŞ)Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişiminde 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin 41 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 6 rütbeli sanığa, "Anayasal düzeni...

(GENİŞ)Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişiminde 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin 41 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 6 rütbeli sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, "6 kişiyi kasten öldürmek" suçundan da 6'şar kez olmak üzere 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bir rütbeli sanık ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 33 erin ise 7'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bir erin ise beraatine karar verildi. 
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde işgal edilmek istenen yerlerden biri de Acıbadem'deki Türk Telekom binasıydı. işgal girişimi sırasında direnç gösteren Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişi darbecilerin açtıkları Ateş sonucu şehit düşmüş, olayların bastırılmasının ardından bir yüzbaşı özel harekat polisleri tarafından vurularak öldürülürken olaylara karışan 7'si rütbeli 34'ü er 41 kişi ise yakalanmıştı. 
Tutuklu 41 sanığın yargılandığı İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugün davayı sonlandırarak kararını açıkladı. 
Karara göre, rütbeli sanıklar Astsubay Serkan Aplak, uzman çavuşlar Ali Karahan, Bayram Aydın, Özgür Kaya, Hasan Övez ve Yasin Kayhan "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve çıkan olaylarda "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tutuklu rütbeli sanıklardan eski Teğmen Şerif Özbay'ın ise, 2 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Özbay'a, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" ve çıkan olaylarda "2 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.
Mahkeme heyeti, er sıfatları nedeniyle eylem içindeki katılma ve hareket durumlarını göz önüne aldığı 33 er Hakkı'nda ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde yer alan indirim halini uygulayarak,  "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve çıkan olaylarda "6 kişiyi kasten öldürme" suçlarından 7'şer kez 'müebbet' hapis cezası verdi. 
Tutuklu sanıklardan er Muhammet Şahin'in, olaylarda dahli olmadığı gerekçesiyle tüm suçlardan beraatine karar veren heyet, bu sanığın tahliyesini de kararlaştırdı. 
 

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