(Geniş)Otel odasındaki cinayet davasında savcı mütalaasını açıkladı

Özden ATİK/İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala'nın bir otel odasında öldürülmesi davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Cüneyt Pala'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık Dilek Demir'in 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti. Maktule biber gazı sıkan diğer sanık Gülşah Şat'ın ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat getirildi. Duruşmada, savcı Kadir Nazmi Yelkenci esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada; sanık Dilek Demir'in, maktul Cüneyt Pala ile instagram hesabından tanıştığı ve daha sonra karşılıklı olarak birbirleriyle yazışmaya başladıkları belirtildi. Daha sonra maktul Cüneyt Pala'nın, Dilek Demir'e yüzünün farklı olduğunu ve model olarak çalışabileceğini söylediği, bunun üzerine İstanbul'da buluştukları, Heybeliada ve Ankara'da fotoğraf çekimleri yaptığı, bu sırada maktulün yanında 2-3 kişilik bir ekibin bulunduğu, maktulün birtakım teknik terimler kullanarak kendisine modellik teklif ettiği, sanık Dilek Demir de bunu kabul ettiği kaydedildi. Sanık Dilek Demir, ilerleyen süreç içerisinde kendi rızasıyla maktul ile birlikte cinsel birliktelik yaşadığı, daha sonra maktul Cüneyt Pala'nın, "Sen tanıdığım en zeki kadınlardan birisin, seninle oynamak güzeldi. Bundan sonra iyi dostumsun. Paraya sıkıştığımda seni arayacağım" demesi üzerine, sanık Dilek Demir'in, "Ben sana neden para vereyim" dediği, maktul Pala'nın, elinde fotoğraf olduğu ve bu fotoğrafları kullanabileceğini söylediği, sanık Dilek Demir'in ise korkuya kapılarak görüşmeyi sonlandırdığı belirtildi.

"İKİ KADIN FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNE GİRDİ"

Mütalaaya göre; sanık Dilek Demir, ilerleyen süreçte instagram üzerinden diğer sanık Gülşah Şat ile irtibata geçti. Gülşah Şat'ın da aynı yöntemle Cüneyt Pala tarafından kandırıldığını öğrendi. Bunun üzerine iki kadın, maktul Cüneyt Pala'nın cep telefonunda bulunduğunu düşündükleri cinsel içerikli fotoğrafları silmek için fikir birliği içerisine girdi. Sanıklar, koli bandı, çamaşır ipi ve bıçak temin etti. Sonra da Gülşah Şat'ın maktulü cinsel birliktelik için otel odasına çağırdı. Maktul Cüneyt Pala'nın otel odasına gelince sanık Gülşah Şat, diğer sanığa bunu haber verdi. Kapıyı çalan sanık Dilek Demir'e kapıyı, Cüneyt Pala'nın açtı. Bunun üzerine Gülşah Şat, paniğe kapılarak biber gazını kendi yüzüne sıktı. Gazdan etkilenen Gülşah Şat, diğer odaya geçti. Maktul Cüneyt Pala da sanık Dilek Demir'e saldırdı. Sanık Dilek Demir ise yanında getirdiği bıçakla, maktulü bıçaklayarak öldürdü.

"İLK ETAPTA ÖLDÜRME KASTI YOKTU, OLAY SPONTANE GELİŞTİ"

Mütalaada, sanık Dilek Demir'in ilk etapta öldürme kastının bulunmadığı, her iki sanığında dijital verileri almaya yönelik davranışlar içinde bulundukları, ancak olayın planladıkları şekilde cereyan etmemesi nedeniyle olayın spontane biçimde gelişmeye başladığı ve bunun üzerine maktulün saldırması üzerine Dilek Demir'in maktulü bıçakladığı kaydedildi. Savcı, bu nedenle sanık Dilek Demir hakkında "Haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsini talep etti. Diğer sanık Gülşah Şat'ın ise "Kasten silah sayılan aletle yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

"BİR AN BİLE BÖYLE BİR ŞEY YAPMAK İSTEMEDİM"

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Dilek Demir, "Bir an bile böyle bir şey yapmak istemedim. Bilerek ve isteyerek böyle bir şey yapmadığımı nasıl kanıtlayabilirim, bilmiyorum" dedi. Diğer sanık Gülşah Şat ise, beraatini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.