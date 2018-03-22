  (Geniş haber) - Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 10 ay hapis

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KADIKÖY'de sahne aldığı yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında dava açılan Zuhal Olcay, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen iki avukat katılırken, tutuksuz yargılanan Zuhal Olcay ve avukatı yer almadı. Erdoğan'ın avukatı Ela Ezgi, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Bu cezayı "İyi hal" indirimi ile 10 aya düşüren mahkeme, sanığın daha önce de kamu görevlisine hakaret suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasından hükümlü olduğunu gerekçe göstererek bu cezayı ertelemedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın 5 Ağustos 2016 tarihinde Kadıköy'de sahne aldığı yerde Erdoğan'a hakaret ettiği belirtiliyor. İddianemede bir vatandaşın 155 polis ihbar hattını aramasıyla Olcay hakkında işlem yapıldığı kaydedilirken Olcay'ın ifadesinde ise ön sırada bulunan bir seyircinin laf atması üzerine ona yönelik hareket yaptığını söyleyerek suçlamayı kabul etmediği belirtiliyor. İddianamede Olcay'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.

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