(geniş haber ) Zincirlikuyu'daki dev proje için soru önergesi

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin CHP'li üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, Beşiktaş Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen "Çiftçi Towers" adlı iki kulenin yer aldığı 45 katlı rezidans ve AVM projesinin imara aykırı olduğunu iddia etti. Çiftçiler Holding'den yapılan açıklamada ise inşaatın yasalara ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek, "Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir" denildi.

İBB'nin CHP'li Meclis Üyesi Taner Kazanoğlu, Zincirlikuyu'da yapımına devam edilen Çiftçi Towers adlı proje hakkında dün soru önergesi verdi. Kazanoğlu, yaptığı açıklamada "Şehrin tam merkezine, Çiftçi Towers gibi silueti, görüntüyü bozan bir inşaatı diktiler. Bununla da kalmadılar. Şu anda dikey olarak yapılmış inşaat yatay olarak da devam ediyor. İnşaatı hormonlu bir şekilde büyütüyorlar. Şu anda Türkiye'de imar affı ile ilgili bir söylenti dolaşıyor. Yasal olarak yapılan inşaatlarda bile insanlar şu anda kaçak inşaata yönelmiş durumda. İstanbul'da Çiftçi Towers sadece gözümüzün önünde, merkezde bir yer olduğu için dikkatimizi çekti" dedi.

İNŞAAT TAMAMLANINCA TRAFİK DAHA DA YOĞUNLAŞACAK

İnşaatın tamamlandığındfa bölgedeki trafik yoğunluğunu artıracağını belirten Kazanoğlu, "O bölgede Zorlu AVM var, tam karşısında Çiftçi Towers diye bir AVM kuruyorlar. Etiler ve Beşiktaş bölgesindeki tüm insanlar o trafikten geçecek. Trafik yoğunluğunu artıracak. Şehir artık yaşanılamaz bir hale geldi. Gerçek anlamda İstanbul'a ihanet ediliyor. İBB ve Beşiktaş Belediyesi görevini yapsın. Beşiktaş Belediyesi'ne de gideceğim ve buna engel olmaları için konuyu gündeme getireceğim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

PROJEYİ 2011'DE BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ONAYLADI

Kazanoğlu, mecliste yaptığı konuşmada ise "Son dönemde İstanbul Zincirlikuyu’da Çiftçiler Holding’in arazisinde Türkerler İnşaat tarafından inşa edilen Çiftçi Towers adlı projede yasalar ve imar mevzuatları yok sayılarak inşaat yapılmasında göz yumulduğu iddiaları kamuoyunda geniş yer bulmaktadır. Söz konusu yerde 16 Ağustos 2010'da 3259007 sayı ile İBB tarafından avam projesi yapılmış, 7 Aralık 2010'da 4835 sayılı kurul kararı ile uygun görülmüş olup 3 mayıs 2011'ta ve 2702 sayılı uygulama projesi Beşiktaş Belediyesi tarafından onaylanmıştır" dedi.

İNŞAAT HORMONLU BİR ŞEKİLDE BÜYÜDÜ

"Son zamanlarda imar affı çıkacağı söylentisi yaygınlaşmıştır" diyen Kazanoğlu, İBB meclisinde "Bu nedenle ruhsatını almış projesi devam eden inşaatlar dahi bu söylenti nedeni ile kaçak inşaata yönelmişlerdir. Çiftci Towers isimli inşaat dikey inşaatını tamamlamış fakat yatay inşaatını bilerek tamamlamamıştır. Fakat imar affı söylentisinin gündeme gelmesi nedeni ile hızlı bir biçimde yatayda kaçak yapılanmasını hızlandırmıştır. Hormonlu bir büyüme ile neredeyse arazinin tamamını içine alacak bir biçimde yatay olarak büyümüştür" ifadelerini kullandı.

KAZANOĞLU: RUHSATA AYKIRI İNŞAAT YAPILDI MI?

Kazanoğlu, "Son iki ay içerisinde ekte sunduğum resimde görüldüğü gibi projesine,plan notlarına ve ruhsata aykırı şekilde imalatlar yapılmış mıdır? Plan notlarında 'avam projeler İBB tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır' ibaresi bulunduğundan dolayı bu yapı ile ilgili İBB tarafından herhangi bir tadilat projesi onaylanmış mıdır? Tadilat projesi onaylanması yönünde yüklenicinin veya arsa sahibinin tadilat projesi talebi var mıdır?" diye sordu.

KAÇAK YAPILAŞMA VARSA CEZA UYGULANMALI

Çiftçi Towers projesinde, 45'er katlı iki kulede 288 rezidans, alışveriş merkezi ve kulelerden birinin ilk 10 katında ofisler yer alıyor. Kazanoğlu Boğaziçi İmar Kanunu'nu hatırlatarak "İlgili inşaatla ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma varsa bu soru önergemin göz önüne alınarak 5216 sayılı kanunun imar hareketlerini denetleme yetkisine istinaden 3194 sayılı imar kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi kanununu gözetilerek acele olarak denetlenmesinin sağlanmasını, denetleme sonucunda kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi halinde encümen para cezası ve yıkım cezasının uygulanmasının sağlanmasını talep ederim" dedi.

ÇİFTÇİ TOWERS: İMAR PLANI DIŞINDA İMALAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Çiftçiler Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kökleri cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Çiftçiler Holding; otomotiv, inşaat, enerji ve denizcilik olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Türkiye ekonomisinin önemli gruplarından biridir. Bugüne kadar tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Çiftçi Towers projesinde de yasalara ve mevzuata harfiyen uygun hareket etmiştir. Mevzuattan kaynaklanan haklarımızın ötesinde iddia edildiği gibi, meri imar planı dışında bir imalat yapılması söz konusu değildir."

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