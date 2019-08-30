/geniş haber/ Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () - ZEYTİNBURNU'nda tramvay raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından seferler normale döndü.

Zeytinburnu'nda durağa yakın bir mesafede Bağcılar istikametine gitmekte olan tramvay henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Tramvaydan indirilen yolcular kontrollü şekilde durağa yürüdü. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Bağcılar-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılabildi. Sefer yapılamayan Zeytinburnu-Mehmet Akif istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tramvay seferleri tekrar normal seyrine döndü. Tramvaydan inen bazı yolcular Zeytinburnu durağına kadar sorunsuz geldiklerini ancak daha ileriye gidemediklerini söyleyerek , yetkililerden arıza olduğu yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Duraklarda zaman zaman yapılan anonslarla yolcular bilgilendirildi.

(FOTOĞRAF)