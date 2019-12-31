(Geniş haber) Zeytinburnu'nda fabrikada yangın... 8 saatte söndürüldü, fabrika kullanılamaz hale geldi

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL () ZEYTİNBURNU'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu iş merkezindeki dokuma fabrikasında çıkan yakın 8 saatte söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi, alt kattaki iş yerleri de hasar gördü. .

Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı iş merkezinin ikinci katında bulunan fabrikanın dokuma bölümünde saat 04:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Fabrikadan patlama seslerini duyanlar panikle dışarıya çıktı. Kısa süre sonra fabrikadan alevlerin çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökmeler oldu. İtfaiye ekipleri yangını müdahaleyi sürdürürken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. .Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangında fabrikanın altında bulunan iş yerlerinde hasar oluştu. Yangın nedeniyle çökme riski bulunan bölümler belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Çevre sakinlerinden Orhan Demirtaş "Gece 4.00 sıralarında çıkmış. Patlamalar olduğu söyleniyor. İçeride iki kişi vardı. Allahtan kimseye bir şey olmadı. İtfaiye sağ olsun geceden beri müdahale ediyor. Biz de karşı komşuyuz. Çok üzgünüz. Bina çok eski Allahtan can kaybı olmadı. İçeride patlamadan dolayı bir çökme olduğu söyleniyor. Binayı komple yıkacaklar gibi görünüyor." dedi. Cem Kasapbaşı ise "Yangın patlamayla birlikte gerçekleşmiş. Eski bir bina, dokuma fabrikası, tekstil atölyeleri var içeride. Farklı dükkanlar da var. Hepsi hasar gördü. Yazık oldu. Dikkat etmeleri gerekirdi" dedi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.

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