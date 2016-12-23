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(geniş haber) Yeniköy'de dün karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy önlerinde önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, 3 günlük çalışmanın sonunda kurtarıldı. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mısır'ın El Dekhella...

(geniş haber) Yeniköy'de dün karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,() İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy önlerinde önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, 3 günlük çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mısır'ın El Dekhella Limanı'na giden mısır yüklü 189 metre uzunluğundaki "Star Harmony" adlı yük gemisi önceki gün İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Yeniköy önlerinde karaya oturmuştu. Geminin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği kurtulma çalışmaları sonuç vermedi. Bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler katıldı. Çalışmaların ardından gemi, bulunduğu yerden çekilerek römorkörler eşliğinde Ahırkapı açıklarına götürüldü.


Bu arada bugün sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kuruluşumuz tarafından yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde Panama bayraklı 'Star Harmony' adlı gemi saat 15:55 itibariyle yüzdürülmüştür" denildi.
(FOTOĞRAF) 

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