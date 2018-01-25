mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

(GENİŞ HABER) Vatan Caddesi'nde damperi açılan hafriyat kamyonu EDS direğini devirdi; cadde trafiğe kapandı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL,()-VATAN Caddesi'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, EDS kameralarının bulunduğu direği devirdi. Kazada yaralanan olmazken, yol yaklaşık 1 saat Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Kaza,...

(GENİŞ HABER) Vatan Caddesi'nde damperi açılan hafriyat kamyonu EDS direğini devirdi; cadde trafiğe kapandı

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK-Cüneyt CENGİZ/İSTANBUL,()-VATAN Caddesi'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, EDS kameralarının bulunduğu direği devirdi. Kazada yaralanan olmazken, yol yaklaşık 1 saat Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Vatan Caddesi, Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. 34 SP 0127 plakalı kamyonun damperi, seyir halindeyken açıldı. Açılan damper, yol üzerinde bulunan EDS(Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının olduğu direği devirdi. Kazada yaralanan olmadı ancak yola devrilen direk nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa yönü trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dampere takılan direği kaldırmak için uzun çaba sarf etti. Çalışma sonunda dampere takılan direk kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bayrampaşa yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler, isyan etti. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi üzerinde otobüs duraklarında kalabalık oluştu. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü, "Önüme aniden bir araç çıktı. Araca çarpmamak için aniden fren yaptım. Yanımdaki arkadaşın elleri düğmeye gitti. O sırada damper açıldı ama fark etmedim" diye konuştu.
Kaza nedeniyle kapanan yol, direğin çekiciyle kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan