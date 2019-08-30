(geniş haber) Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Gülseli KENARLI-Onur MERİÇ / İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Program Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterileri yapıldı. Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy halinde Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit sırasında töreni izlemeye gelenler sevgi gösterisinde bulundu. Törende, gösteri yapan mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Tören geçitlerin ardından sona erdi.

"HER ZAMAN ÜLKEMİZDE BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ PRENSİPLERİ DÜNYAYA HAKİM OLSUN"

Tören sonunda konuşan Ekrem İmamoğlu,"Her kutlamamız kardeşliğimize, milletçe birlik ve beraberliğimize kattığımız güçtür. Bu yönleriyle çok önemsiyorum. Milli birlik ve beraberliğimiz hiç eksilmesin, büyüsün ve her zaman ülkemizde barış, dünyada barış prensipleri dünyaya hakim olsun"dedi.

