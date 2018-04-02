(Geniş haber) - Vali Şahin: "Üçü bir yerde" uygulamasının ilk gününde Başakşehir Nüfüs Müdürlüğü'nde konuştu

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, () İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, "Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar" dedi.

Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinde yapılmaya başlandı. Vali Vasip Şahin de uygulamanın ilk gününde Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'ndeydi... Vali Şahin burada pasaport teminleriyle ilgili bir uyarıda da bulundu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinde gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili Başakşehir Kaymakamlık binası içinde bulunan Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Vali Şahin'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Vali Vasip Şahin, ehliyet ve pasaportun il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden verilmesinin ilk günü olduğunu belirterek, "Burada amaç bildiğiniz gibi hem emniyetin iş yükünü azaltmak, kendi asli işine döndürmek, bu ağırlık bir iştir idari olarak. Asayişe ya da güvenliğe matuf olmayıp daha çok idari bir işlemdir. Bunu emniyetten alıp nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne vermekle emniyetteki iş yükü azaltılmış olacak" dedi.

BÜTÜN ORTAK VERİLER AYNI ANDA KULLANILMIŞ OLACAK

Vali Şahin, "Kimlik belgesi gibi çok önemli bir belgeyi üretmek ve kayıtlarını tutmakla görevli olan Nüfus Müdürlüklerimiz, buna paralel yine aynı şekilde belge niteliğinde haiz pasaportların ve sürücü belgelerinin de verilmesi görevini üstlenmiştir. Bunlar kayıtlarıyla ve evrakları itibariyle bir arada ve aslında birbirini destekler nitelikte belgeler. Burada vatandaşlarımız geldiği zaman daha hızlı, işlem sayısı daha azaltılmış bir prosedürle taleplerine kısa zamanda ulaşmış olacaklar. Burada ortak veriler, kimliğin ortak verileri, parmak izinden diğer belgelere kadar bütün ortak veriler aynı anda kullanılmış olacak. Vatandaşımızın hizmet alma noktasındaki memnuniyeti de artacaktır. Amaç da buydu zaten. İnşallah bunu buradaki arkadaşlarımız çok özverili, fedakar bir şekilde gerçekleştireceklerdir" ifadesini kullandı.





"RESMİ, HİZMET PASAPORTU VE HUSUSİ PASAPORTLAR İL NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN"



Vali Vasip Şahin pasaport alımlarıyla ilgili şu uyarıyı yaptı:



"Yine bu geçiş sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ya da yaşandığı takdirde tecrübeleriyle destek vermek için kısa bir süre emniyet müdürlüklerinde bu görevi yapan bir ehliyet, bir pasaport bölümünden olmak üzere ikişer arkadaşımız ilçe nüfus müdürlüklerinde görevlendirilmiştir. Resmi, hizmet pasaportu ve hususi pasaportlar il nüfus müdürlüklerinden temin edilebilecek. Diğer umumi pasaportlar ilçe müdürlüklerinden temin edilebilecek. Vatandaşlarımız bu ayrıma dikkat ederlerse farklı farklı yerlere giderek zaman kaybetmemiş olurlar."

"İLK GÜNLER BİRTAKIM YOĞUNLUKLAR YAŞANIYOR OLSA DA BU KISA ZAMANDA NORMALE DÖNECEKTİR"



Bir gazetecinin uygulamayla birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıp yaşanmayacağıyla ilgili soruya Vali Şahin, "İl nüfus müdürlükleri emrine geçen yıl ekstradan kadrolar verildi. Bize 350 civarında personel takviyesi bakanlığımız tarafından yapıldı. Buna uygun altyapılar oluşturuldu. Belki ilk günler birtakım yoğunluklar yaşanıyor olsa da bu kısa zamanda normale dönecektir. Vatandaşlarımız burada daha hızlı, kolay erişilebilir bir hizmet almaya devam edeceklerdir" diye konuştu. Vali Şahin açıklamalarının ardından Mevlüt Uysal ile birlikte incelemelerde bulundu. Vali Şahin ve Uysal'ın ayrılmasının ardından Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelenler pasaport ve ehliyet başvurularında bulundular.

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